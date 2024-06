Nastolatkowie z Niemiec ukradli auto, bo chcieli wrócić do domu. Są zarzuty dla jednego z nich Iwona Rodziewicz-Ornoch 08.06.2024 12:21 Nastolatkowie z Niemiec, którzy zderzyli się w Płońsku z wozem strażackim i uciekli, odpowiedzą za kradzież dwóch samochodów. Jak się okazało po przesłuchaniu 15- i 17-latka, chłopcy uciekali od polskiej rodziny, która sprawowała nad nimi opiekę. – Policjanci skierowali pismo o sprawdzenie sposobu sprawowania opieki nad nimi – mówi rzeczniczka płońskiej policji Kinga Drężek-Zmysłowska.

Sprawa nastolatków z Niemiec (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Policja Mazowiecka)

Zatrzymani po pościgu obywatele Niemiec, 15- i 17-latek, którzy doprowadzili do kolizji z wozem strażackim w Płońsku, odpowiedzą za kradzież dwóch aut. Policja ustaliła, że mieszkając od jakiegoś czasu w Polsce, zamierzali kradzionymi samochodami wrócić do Niemiec.

– Zabrali kluczyki od samochodu swojego opiekuna i odjechali audi z zamiarem powrotu do Niemiec. Na drodze krajowej nr 7 w okolicy miejscowości Kondrajec Szlachecki, powiat ciechanowski, auto uległo awarii. Nastolatkowie porzucili ten pojazd i przyszli pieszo do Płońska. Tam na ulicy Towarowej ukradli osobową dacię, by kontynuować swoją podróż. Gdy kierujący autem 17-latek uderzył w wóz strażacki, w panice zaczęli uciekać – podaje rzeczniczka płońskiej policji Kinga Drężek-Zmysłowska.

Starszy z nastolatków usłyszał zarzuty kradzieży, młodszy został przesłuchany w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego.

– Decyzję w jego sprawie będzie podejmował sąd rodzinny i nieletnich. 17-latkowi policjanci przedstawili dwa zarzuty kradzieży. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za ten czyn grozi mu do pięciu lat więzienia. Policjanci do sądu właściwego względu miejsca pobytu nastolatków skierowali pismo o sprawdzenie sposobu sprawowania opieki nad nimi – dodaje policjantka.

Uciekli od polskich opiekunów

W minioną środę rano nastolatkowie zabrali kluczyki od samochodu swojego opiekuna i odjechali audi z zamiarem powrotu do Niemiec. Na drodze krajowej nr 7 w okolicy miejscowości Kondrajec Szlachecki auto uległo awarii. Nastolatkowie porzucili pojazd i pieszo dotarli do Płońska, gdzie na ul. Towarowej ukradli osobową dacię, aby kontynuować swoją podróż.

Po zderzeniu z wozem strażackim strażacy pojechali za uciekającą dacią i jednocześnie powiadomili policję. Funkcjonariusze odnaleźli porzucone osobowe auto na parkingu Miejsca Obsługi Podróżnych w miejscowości Ćwiklinek – przy trasie S7 – jednak w dacii już nikogo nie było. Ustalono, że podróżujące nim dwie osoby uciekły w stronę pobliskich zabudowań.

– Policjanci od razu zaczęli sprawdzać przyległy teren w poszukiwaniu uciekinierów. Po zaledwie kilkunastu minutach niedaleko Ćwiklinka funkcjonariusze zauważyli dwie osoby, które próbowały ukryć się przed nimi w zaroślach. Okazało się, że są to 15- i 17-latek obywatele Niemiec. Obaj zostali zatrzymani – wyjaśniła rzeczniczka płońskiej policji.

Chłopcy nie są ze sobą spokrewnieni. Ich rodzice mieszkają aktualnie na terenie Niemiec.

Czytaj też: Świadek na rozprawie ws. zabójstwa: Ofiar tego człowieka mogło być więcej