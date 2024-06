Uderzyli w wóz strażacki kradzionym autem i uciekli. Nowe fakty ws. nastolatków Iwona Rodziewicz-Ornoch 06.06.2024 16:12 Nastolatkowie z Niemiec, którzy w Płońsku uderzyli w wóz strażacki i uciekli, zostaną dziś przesłuchani w obecności biegłego tłumacza. Nieletni jechali kradzionym autem, a 17-latek nie miał uprawnień do kierowania samochodem — dowiedziało się RDC. Pojazd został skradziony dosłownie chwilę przed zderzeniem.

Policja (autor: pexels)

Znamy nowe fakty w sprawie nastolatków z Niemiec, którzy uderzyli w wóz strażacki i uciekli. Rzeczniczka płońskiej policji Kinga Drężek-Zmysłowska przekazała RDC, że dzisiaj 17- i 15-latek zostaną przesłuchani.

— Będą przesłuchiwani w obecności biegłego tłumacza. Wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat, będziemy wiedzieli, w jakich okolicznościach znaleźli się na terenie Polski, co robili w okolicach Płońska — poinformowała Drężek-Zmysłowska.

Jechali bez uprawnień

Nieletni jechali kradzionym samochodem. Jak dowiedziało się RDC, 17-latek nie miał uprawnień do kierowania samochodem.

Jak zaznaczyła rzeczniczka, samochód został skradziony dosłownie chwilę przed zderzeniem.

— Niemalże w tym samym czasie wpłynęło zgłoszenie o kradzieży pojazdu, do której doszło na ulicy Targowej w Płońsku, co zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem osobowej Dacii i wozu strażackiego. Okazało się, że skradziony pojazd, to jest ten, którym jechali nastolatkowie — dodała rzeczniczka.

Zderzenie z wozem strażackim

Do zderzenia samochodu marki Dacia z wozem strażackim doszło na ul. Sienkiewicza w Płońsku, pod wiaduktem trasy S7. Policja otrzymała zgłoszenie po godz. 15:00.

Po zderzeniu kierujący dacią odjechał w kierunku Gdańska trasą S7. Strażacy ruszyli za nim i wezwali na miejsce policję.

– Prowadziliśmy pościg, pojazd zatrzymał się na MOP-ie (miejsce obsługi podróżnych – przyp. red.) w Ćwiklinku. Tam dwie podróżujące nim osoby porzuciły pojazd i zaczęły uciekać pieszo. Zostały zatrzymane, okazało się, że jest to dwóch nastoletnich obcokrajowców, 15- i 17-latek, obywatele Niemiec – przekazała wcześniej Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

W wyniku zderzenia nikt nie został ranny. 17-latek przebywa obecnie w płońskiej komendzie. Z kolei 16-latek w Izbie Dziecka.

Czytaj też: Dwóch nastolatków z Niemiec w kradzionym aucie zderzyło się z wozem strażackim