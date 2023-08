Areszt dla 32-latka z okolic Płońska. Ukradł biżuterię i 20 kg mięsa RDC 06.08.2023 16:01 Policjanci z komendy w Płońsku zatrzymali 32-latka, który włamał się do domu i skradł biżuterię, alkohol oraz 20 kg mięsa z lodówki. Mieszkańcowi pow. płońskiego grozi nawet 10 lat więzienia. Decyzję w sprawie podejrzanego podejmie sąd.

Policja (autor: Polska Policja/zdjęcie ilustracyjne)

Trzy miesiące aresztu dla mieszkańca powiatu płońskiego, który w miniony poniedziałek w gminie Załuski włamał do domu jednorodzinnego. Policjanci ustalili, że sprawca po uprzednim otworzeniu drzwi skradł z domu m.in. biżuterię, alkohol oraz...20 kg mięsa z lodówki. Na gorącym uczynku nakrył go pokrzywdzony, lecz mężczyzna odepchnął go, po czym uciekł.

Już po kilku godzinach sprawca został zatrzymany. Jak się okazało był to 32-letni mieszkaniec pow. płońskiego. Zebrany przez Policję w tej sprawie materiał dowody pozwolił na przedstawienie 32-latkowi zarzutów kradzieży z włamaniem oraz kradzieży w warunkach recydywy.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Płońsku, Sąd Rejonowy w Płońsku zastosował wobec sprawcy tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Sprawcy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

