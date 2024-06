Świadek na rozprawie ws. zabójstwa: Ofiar tego człowieka mogło być więcej Beata Głozak 07.06.2024 17:40 Ofiar śmiertelnych tego człowieka mogło być więcej – twierdzi w rozmowie z RDC poszkodowany przez Rafała J. Przed Sądem Okręgowym w Siedlcach odbyła się kolejna rozprawa 25-latka oskarżonego o dwa zabójstwa, w tym siedleckiego zakonnika, dwa usiłowania i jedno pobicie.

Rozprawa ws. zabójstwa zakonnika w Siedlcach (autor: RDC)

W Sądzie Okręgowym w Siedlcach odbyła się kolejna rozprawa w sprawie Rafała J. Mężczyzna jest oskarżony o dwa zabójstwa, dwa usiłowania zabójstwa i jedno pobicie. W piątek zeznawał świadek, który miał zostać napadnięty przez oskarżonego.

Pan Marcin z Sokołowa powiedział, że został zaatakowany na parkingu pod blokiem, a zaledwie kilka dni później zginęła kobieta.

– Podejrzewam, że gdybym nie umiał się obronić, to bym pewnie leżał na cmentarzu. Chciałbym, żeby ten człowiek poniósł karę taką, jaką wyrządził ludziom. Powinien być o chlebie i o wodzie i robić w kamieniołomie do końca życia. Mi buzia się zagoiła, ale to, co w głowie zostaje, tego nie życzę nikomu – podkreślił.

Świadek dodał, że chwilę po napaści na niego z bloku, pod którym został pobity, wyszła jego sąsiadka.

– To była jedyna osoba, która szła w tym momencie pod blokiem. To była starsza kobieta. Podejrzewam, że gdyby trafił na nią, a nie na mnie, to ona też by zginęła – dodał.

Poszkodowany tuż po tym, jak został pobity przez Rafała J., zdążył zrobić mu zdjęcie, ale podczas piątkowej rozprawy 25-latek nie przyznał się do tej napaści i zaprzeczył, że kiedykolwiek był we wskazanym miejscu.

Zabójstwa na Mazowszu

Rafał J. jest oskarżony w sumie o dwa zabójstwa, dwa usiłowania i pobicie.

11 listopada 2021 roku miał zabić księdza Adama Świerżewskiego w miejskim parku w Siedlcach. Według śledczych franciszkanin zmarł w wyniku obrażeń, jakie zadano mu młotkiem w głowę.

Dwa miesiące po wydarzeniach z Siedlec w podobny sposób, tym razem w Sokołowie Podlaskim, oskarżony miał zabić 49-letnią Ukrainkę Nadię Y.

Oskarżonemu grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

