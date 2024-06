Miał uderzać przechodnia kamieniem. Jest akt oskarżenia ws. śmiertelnego pobicia Olga Kwaśniewska 05.06.2024 08:56 Akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego pobicia pieszego w centrum Siedlec trafił do sądu. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku. 24-letni wówczas Dominik E. zaatakował 61-letniego Zbigniewa W. Zadawał mu w głowę ciosy kamieniem zawiniętym w reklamówkę. Mężczyzna zmarł w szpitalu.

Prokuratura Rejonowa w Siedlcach skierowała do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Dominikowi E. Chodzi o dokonanie zabójstwa przypadkowego przechodnia.

Bił go reklamówką z kamieniem

Do zbrodni doszło 19 grudnia 2023 roku w Siedlcach w okolicy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Kochanowskiego. Dominik E. miał tam zaatakować przypadkowego przechodnia idącego do pracy, zadając mu sześć ciosów reklamówką z kamieniem.

- Gdy pokrzywdzony upadł, napastnik zadawał mu kolejne uderzenia w okolice głowy i klatki piersiowej - poinformowała rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prok. Krystyna Gołąbek. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

- Z uwagi na okoliczności popełnionego przestępstwa, oczywiste lekceważenie porządku prawnego i jakichkolwiek norm moralnych, siłę i liczbę ciosów zadanych pokrzywdzonemu, prokurator przyjął, że oskarżony popełnił zbrodnię zabójstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie - wyjaśniła prok. Gołąbek.

Był poczytalny

- Sprawcę zbadali biegli psychiatrzy, był poczytalny - dodała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Krystyna Gołąbek. - Z uzyskanej opinii wynika, że Dominik E. w dacie popełnienia zarzucanych czynów miał w pełni zachowaną zdolność rozpoznania ich znaczenia oraz zdolność pokierowania swoim postępowaniem - wskazała.



Dominik E. w dniu zdarzenia dopuścił się jeszcze kradzieży.

- Oskarżony popełnił przestępstwo przeciwko mieniu w warunkach tak zwanej recedywy. Wybił on szybę wystawową w sklepie przy ulicy Wojskowej, włamał się do wnętrza sklepu i zabrał stamtąd kurtkę oraz czapkę św. Mikołaja. Następnie mężczyzna przebrał się W kradzioną odzież, udał się do sklepu spożywczego przy ulicy Monte Cassino i w tymże sklepie dokonał kradzieży produktów spożywczy - powiedziała Gołąbek.



Dominik E. przebywa w areszcie tymczasowym. Grozi mu dożywocie.

