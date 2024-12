Zabójstwo w miasteczku kontenerowym Olefiny III w Płocku. Zatrzymane trzy osoby Katarzyna Piórkowska 16.12.2024 12:38 Trzy osoby zatrzymane w sprawie zabójstwa w miasteczku kontenerowym dla pracowników budowy instalacji Olefiny III w Płocku. Nie żyje obywatel Filipin. Ranny został również inny Filipińczyk.

PKN Orlen (autor: PKN Orlen)

- Grupa obywateli Republiki Filipin wdarła się do kontenera, w którym zamieszkiwali inni Filipińczycy. Następnie ujawniono w tym kontenerze dwie osoby z ranami kłutymi i ciętymi. Zostały one przewiezione niezwłocznie do szpitala. Jedna z tych osób zmarła w drodze do szpitala. Druga była zoperowana i jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo - mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.

- Do sprawy zatrzymano trzy osoby, są to obywatele Republiki Filipin. Zabezpieczono monitoring z miejsca zdarzenia, jak również przeprowadzono oględziny tego miejsca. Zabezpieczono również narzędzie zbrodni. Dzisiaj prokuratorzy analizują ten materiał, jest bardzo obszerny - dodaje prokurator.

- Śledztwo jest prowadzone w kierunku zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Sekcja zwłok zmarłej osoby jest planowana na dzisiaj - wskazuje Maliszewski.

Prokurator podejmie dziś decyzję, czy wystąpi do sądu z wnioskiem o areszt dla zatrzymanych.

Instalacja Olefiny III to największa obecnie inwestycja petrochemiczna w Europie. W ubiegłym tygodniu zarząd Orlenu poinformował jednak o jej zatrzymaniu. W jej miejsce będzie realizowany projekt pod nazwą Nowa Chemia.

