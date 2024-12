Zabójstwo na terenie budowy Olefin III. Trzej Filipińczycy z zarzutami Katarzyna Piórkowska 17.12.2024 10:34 Zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym i usiłowania zabójstwa usłyszeli trzej Filipińczycy. Mężczyźni zostali zatrzymani i składali wyjaśnienia w związku z zabójstwem, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę w miasteczku kontenerowym na budowie Olefin III w Płocku.

Budowa kompleksu Olefin III (autor: PKN Orlen)

Trzej Filipińczycy usłyszeli zarzutu pobicia ze skutkiem śmiertelnym i usiłowania zabójstwa na terenie miasteczka kontenerowego na budowie Olefin III w Płocku.

– Działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz czwartym nieustalonym mężczyzną narodowości filipińskiej, wzięli udział w pobiciu dwóch obywateli Filipin, przy czym w czasie czynu używano niebezpiecznego przedmiotu w postaci noża – informuje Marcin Policiewicz z Prokuratury Rejonowej w Płocku.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend.

– Grupa obywateli Republiki Filipin wdarła się do kontenera, w którym zamieszkiwali inni Filipińczycy. Następnie ujawniono w tym kontenerze dwie osoby z ranami kłutymi i ciętymi. Zostały one przewiezione niezwłocznie do szpitala. Jedna z tych osób zmarła w drodze do szpitala. Druga była zoperowana i jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo – mówił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.

Są już wstępne wyniki sekcji zwłok zamordowanego mężczyzny. Śmierć nastąpiła na skutek rany kłutej serca zadanej nożem.

Zatrzymani mężczyźni nie przyznają się do winy. Grozi im od dwóch do 15 lat więzienia. Dziś sąd zdecyduje, czy trafią do tymczasowego aresztu.

