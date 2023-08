Zabójstwo trzech chłopców w Płocku. Prokuratura powołała kolejny zespół biegłych Katarzyna Piórkowska 23.08.2023 16:14 Drugi zespół biegłych psychiatrów i psychologów zbada Radosława K. – zabójcę trzech chłopców z Płocka. Pierwszy zespół powołany przez prokuraturę wydał opinię, że mężczyzna jest niepoczytalny i podtrzymał to w opinii uzupełniającej. Śledczy uznali jednak, że konieczna jest trzecia opinia i powołał nowych biegłych.

Radosław K. nie stanie przed sądem? (autor: zdjęcie ilustracyjne/Policja)

Powołany zostanie drugi zespół biegłych ws. Radosława K., który zabił trzech chłopców, w tym swojego syna. Poprzednie opinie zdaniem śledczych nie są rozstrzygające.

– Te dwie opinie nie rozstrzygają wątpliwości prokuratury. W związku z powagą sytuacji i wątpliwościami co do dwóch poprzednich opinii powołujemy drugi zespół biegłych. Może ich opinia wyjaśni nam te wątpliwości – mówi zastępca prokuratora okręgowego w Płocku Monika Mieczykowska.

Biegli będą potrzebowali od dwóch do trzech miesięcy na przygotowanie nowej opinii. Gdyby prokuratura przyjęła, że Radosław K. jest niepoczytalny, potrójny zabójca zamiast do więzienia mógłby trafić do zakładu zamkniętego.

Do zabójstwa trzech chłopców w wieku 8, 12 i 17 lat w mieszkaniu przy ul. Wyszogrodzkiej w Płocku doszło 9 marca ubiegłego roku. Chłopcy mieli rany cięte szyi.

Radosław K. to ojciec najmłodszej z ofiar. Został zatrzymany przez policję w Płocku po niespełna dziewięciu dniach poszukiwań. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

