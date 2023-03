Trzymał psa na obroży w powietrzu, szarpał nim i przyduszał. Bestialskie zachowanie w Płocku Iwona Rodziewicz-Ornoch 17.03.2023 17:36 Maltretował psa, podduszał, kopał. Drastyczne sceny w Płocku w pobliżu ulicy Kobylińskiego przy placu zabaw zauważył jeden z mieszkańców. Właściciel psa podnosił zwierzę za obrożę, podduszał go, a gdy psiak stracił przytomność, kopał go i szturchał.

Trzymał psa na obroży w powietrzu, szarpał nim i przyduszał (zdjęcie ilustracyjne) (autor: Pixabay)

Trzymał psa na obroży w powietrzu, szarpał nim i przyduszał. Do takich scen doszło w Płocku w pobliżu ulicy Kobylińskiego przy placu zabaw. – Policjanci ustalili już właściciela psa – mówi Monika Jakubowska z płockiej policji.

– Płoccy policjanci w dniu wczorajszym przyjęli zawiadomienie o znęcaniu się nad zwierzętami. Funkcjonariusze ustalili właściciela psa. Na tę chwile wykonują czynności służbowe w celu wyjaśnienia sprawy. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara trzech lat pozbawienia wolności jednak na tą chwilę nikomu nie postawiono zarzutów – mówi Jakubowska.

Zwierzęciu pomógł świadek zdarzenia, który nagrał krótki filmik.

– Odsłaniam żaluzje, patrzę, a tu zaraz za oknem na trawniku facet trzyma za obrożę psa w powietrzu. Pies w pewnym momencie zaczął tracić dopływ tlenu. On go położył na trawniku, dwa razy go szturchną nogą sprawdzając co się z nim dzieje, dźgał go. W pewnym momencie psu wrócił tlen i się gwałtownie poderwał ale ten po chwili zrobił z nim to samo – mówi.

Sprawa zajmuje się już także Prokuratura Rejonowa w Płocku.

