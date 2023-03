Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie z pełnowymiarową salą gimnastyczną Izabela Stańczak 15.03.2023 17:59 Nowa sala gimnastyczna powstanie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie. Inwestycja za ponad 6 mln złotych została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie blisko 5 mln zł.

Nowa sala gimnastyczna w Gostyninie/zdjęcie ilustracyjne (autor: pxhere.com)

Koniec z ćwiczeniami na korytarzach. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie będzie miał pełnowymiarową salą gimnastyczną. Teren został już przekazany wykonawcy, a prace niebawem ruszą.

– To inwestycja ważna dla podopiecznych ośrodka – mówi starosta gostyniński Arkadiusz Boruszewicz.

– Sala gimnastyczna pozwoli im na rozwój pod względem fizycznym rehabilitacji. Tutaj mamy pewne osiągnięcia. Osoby, które biorą często udział w olimpiadach ogólnokrajowych dla osób niepełnosprawnych przywożą sporo medali z takich imprez. Budowa sali gimnastycznej jest zasadna i szkoła na nią czeka już od paru ładnych lat – mówi Boruszewicz.

Oprócz sali gimnastycznej planowana jest również budowa zaplecza z szatniami, łazienkami i pomieszczeniami gospodarczymi. W piętrowym budynku będzie winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Sala ma zostać oddana do użytku w listopadzie 2024 roku. Koszt inwestycji to ponad 6 mln złotych, z czego prawie 5 mln to dotacja rządowa.

Czytaj też: Szansa na remont dla płockich zabytków