Miał wystawiać recepty na opioidy. Pseudolekarz spod Płocka w areszcie Agnieszka Pazdecka-Maruszak 24.02.2025 22:24 Pseudolekarz spod Płocka został zatrzymany w związku z wystawianiem recept na opioidy. – Mężczyzna usłyszał cztery zarzuty wyłudzenia poświadczenia nieprawdy – mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.

Śledztwo ws. nielegalnego obrotu receptami (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Policja Mazowiecka)

41-latek z gminy Słupno został aresztowany w związku ze śledztwem dotyczącym m.in. wystawiania recept na opioidy.

– Usłyszał on cztery zarzuty z artykułu 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, to jest ułatwianie innym osobom użycia środków odurzających i trzy zarzuty wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, dotyczące posługiwania się z fałszowanymi dokumentami. Mężczyzna ten po przedstawieniu zarzutów nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień – mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.

Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.

Wcześniej zatrzymana została 20-latka. Kobieta po przesłuchaniu została zwolniona do domu. Wcześniej usłyszała dwa zarzuty wyłudzania poświadczenia nieprawdy i wprowadzania do obrotu środków odurzających.

W zeszłym tygodniu funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu przeszukali cztery nieruchomości – w Warszawie, Łodzi i powiecie płockim. Informowali, że sprawa jest rozwojowa.

Fentanyl w Polsce

Od 17 czerwca 2024 roku działa system monitorowania wystawiania i realizacji recept na opioidy. Kontrola leków psychotropowych jest spowodowana nasileniem nielegalnego obrotu fentanylu – silniej uzależniającej substancji, od której zmarła m.in. 19-latka z Poznania i troje młodych ludzi z Żuromina. Jak powiedziała nam specjalistka terapii uzależnień z Monaru, młodzi ludzie, aby dostać lek, potrafią nagabywać przed szpitalami starsze osoby, by odsprzedały im recepty.

W Polsce najczęściej do nielegalnego obrotu fentanylem dochodzi poprzez fałszywe recepty lub kradzież leku, który te substancje zawiera, choć policja wskazuje też na to, że proszek lub tabletka mogą również pochodzić z przemytu.

