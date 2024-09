Starosta powiatu płockiego zostaje. S. Ziemkiewicz zrzekł się pensji na rzecz inwestycji Izabela Stańczak 11.09.2024 17:59 Sylwester Ziemkiewicz zostaje na stanowisku starosty powiatu płockiego. Tak zdecydowali podczas dzisiejszej sesji radni. W głosowaniu uczestniczyło kworum — 13 radnych było za postawieniem starosty na stanowisku, 10 przeciw. Ziemkiewicz zaskoczył zgromadzonych decyzją o przeznaczeniu swojej pensji na rzecz zaprojektowania nowej szkoły specjalnej w Goślicach. „To mojej rehabilitacja” — zaznaczył podczas sesji.

Rada powiatu płockiego odrzuciła w środę większością głosów wniosek o odwołanie starosty płockiego Sylwestra Ziemkiewicza, skazanego nieprawomocnym wyrokiem za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Wniosek złożyli jeszcze w czerwcu radni PiS, po ogłoszeniu przez sąd wyroku w pierwszej instancji.

Starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz został zatrzymany 6 kwietnia 2023 r. w Nowym Gulczewie na drodze krajowej nr 62 po zgłoszeniu dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Płocku do wszystkich patroli o kierowcy pojazdu, który może być po wpływem alkoholu. Badania, które przeprowadzono kilkukrotnie, w najwyższym wyniku wskazało ponad 2,5 promila.

W środę podczas sesji rady powiatu płockiego za wnioskiem o odwołanie starosty Sylwestra Ziemkiewicza oddano 10 głosów, a przeciw - 13. W głosowaniu wzięło udział wszystkich 23 radnych. Nie było głosów nieważnych. Przeciw wnioskowi opowiedzieli się radni Trzeciej Drogi (TD) Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe oraz KO.

Głosowanie nad odwołaniem starosty płockiego Sylwestra Ziemkiewicza, w którym on sam także wziął udział, było tajne. Ostatecznie - jak ogłosiła komisja skrutacyjna - wniosek o odwołanie nie uzyskał wymaganej liczby co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, a ponowny wniosek w tej sprawie może zostać zgłoszony nie wcześniej niż po upływnie sześciu miesięcy od głosowania, które przeprowadzono w środę.

Starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz podziękował radzie powiatu za decyzję umożliwiającą mu pozostanie na stanowisku, zapowiadając przy tym „dalszą, ciężką pracę”. „Zawsze podkreślałem, że dla mnie ta praca, jako starosty płockiego, jest też okazją do pewnego rodzaju zrehabilitowania się wobec społeczeństwa. I właśnie takie działania deklaruję” - oświadczył.

„Taka decyzja została podjęta dzisiaj przez Radę Powiatu, przyjmuję ją z pokorą i oczywiście dalej deklaruję ciężką pracę na rzecz mieszkańców, to co robiłem do tej pory. Dziękuję za taką decyzję, będziemy dalej pracować i rozwijać powiat płocki” - powiedział.

Pensja starosty na projekt nowej szkoły

Sylwester Ziemkiewicz ocenił, że „starosta powinien być nie tylko urzędnikiem, ale menedżerem samorządowym, a nawet społecznikiem”. Wspomniał przy tym, że od wielu miesięcy jest wolontariuszem w jednej z regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, gdzie pracuje z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. Stwierdził, iż praca ta uświadomiła mu, że istnieje ogromna potrzeba utworzenia w powiecie płockim nowoczesnej placówki, zapewniającej kompleksową opiekę najmłodszym potrzebującym.

„Dlatego właśnie dzisiaj, już po tej waszej decyzji, chciałbym zadeklarować, że przeznaczam comiesięczną pensję starosty płockiego na to, abyśmy zaprojektowali nową szkołę specjalną w Goślicach” - oświadczył, zwracając się do radnych powiatu.

„Około 10 tysięcy złotych netto miesięcznie, natomiast na pewno brutto będzie to więcej, także myślę, że ta formuła, którą zaproponowałem jest najbardziej korzystna do tego, aby jak najszybciej zaprojektować szkołę ” - powiedział.

Przypomniał jednocześnie, że o projekcie budowy takiej placówki wielokrotnie dyskutowano dotychczas w ramach prac zarządu powiatu.

Kierowanie w stanie nietrzeźwości

Sąd Rejonowy w Płocku 11 czerwca tego roku skazał Sylwestra Ziemkiewicza, oskarżonego o kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 1 rok, 8 tys. zł świadczenia pieniężnego i zakaz prowadzenia pojazdów przez 4 lata. Wydając wtedy wyrok, który nie jest prawomocny, sąd uznał, że zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości, iż starosta płocki w dniu zatrzymania, kierując samochodem służbowym, był w stanie nietrzeźwości. Zwrócił przy tym uwagę, że sam oskarżony nie kwestionował okoliczności, w jakich został zatrzymany i przyznał się do winy. „Nie był kierowcą bezpiecznym. Powodował znaczne zagrożenie w ruchu” - podkreślił m.in. sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku wobec Sylwestra Z.

Obecnie trwa procedura odwoławcza. Do sądu wpłynęła apelacja, w której wyrok, jaki zapadł w pierwszej instancji, został zaskarżony w całości.

Wniosek o odwołanie starosty płockiego Sylwestra Ziemkiewicza został złożony przez powiatowych radnych PiS 19 czerwca tego roku, czyli już po ogłoszeniu wyroku, podczas sesji rady, gdy decydowano m.in. o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania, w ramach debaty nad raportem o stanie powiatu w 2023 r. W uzasadnieniu wniosku podkreślono m.in., że „starostą płockim powinna być osoba o nieposzlakowanej opinii, będąca przykładem dla mieszkańców, zwłaszcza dla naszych dzieci”.

Jeszcze w maju 2023 r. po tym, jak Prokuratura Rejonowa w Płocku przedstawiła Sylwestrowi Ziemkiewiczowi zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, rada powiatu płockiego poprzedniej kadencji odrzuciła wniosek o jego odwołanie ze stanowiska starosty. Przeciwko odwołaniu, o co wnioskował klub radnych PiS, opowiedzieli się wtedy radni PSL. Na poprzedzającej to głosowanie sesji rady powiatu, Sylwester Ziemkiewicz przepraszając „za zaistniałą sytuację”, zapewniał, że „poniesie pełne konsekwencje swojego czynu”.

Sylwester Ziemkiewicz ma 39 lat. Pierwszy raz na stanowisko starosty płockiego został wybrany w 2021 r. po tragicznie zmarłym poprzedniku, 38-letnim staroście Mariuszu Bieńku, który utonął w Wiśle. Wcześniej, od 2014 r., był wójtem gminy Radzanowo w powiecie płockim. W wyborach samorządowych 7 kwietnia tego roku Sylwester Ziemkiewicz zdobył mandat radnego powiatu płockiego z koalicyjnej listy Trzecia Droga (TD) Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe. Następnie został ponownie wybrany na starostę płockiego.

W 23-osobowej radzie powiatu płockiego obecnej kadencji, po ostatnich wyborach samorządowych, zasiadło 10 radnych PiS, 9 z TD, 3 z KO i jeden reprezentujący KW Stowarzyszenie „Gminy dla powiatu”, przy czym w zarządzie powiatu znaleźli się przedstawiciele TD-KO.

