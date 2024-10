Zabytkowy budynek dla studentów. Kamienica przy 1 Maja przekazana Akademii Mazowieckiej Katarzyna Piórkowska 11.10.2024 21:53 Zabytkowa kamienica przy ul. 1 Maja w Płocku dostała nowe życie. Po remoncie będzie siedzibą Wydziału Prawa i Administracji Akademii Mazowieckiej. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski w formie darowizny przekazał zabytek na rzecz uczelni.

2 Kamienica przy ul. 1 Maja w Płocku przekazana Akademii Mazowieckiej (autor: UM PŁOCK)

Zaczyna się nowy rozdział w historii zabytkowej kamienicy przy ul. 1 Maja 3/5 w Płocku. Budynek po remoncie będzie służył studentom.

Dziś wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski poinformował, że przekazał go jako darowiznę Akademii Mazowieckiej.

— Domykamy pewien długo trwający etap, bo od prawie 2014 roku, od kiedy ten budynek stał się pustostanem, po opuszczeniu przez Komendę Policji, trwały prace, żeby móc zagospodarować tę nieruchomość. Jest to też budynek zabytkowy, historyczny, z dość trudną historią — powiedział wojewoda.

Kamienica była siedzibą gestapo, później NKWD, SB i milicji. Do 2014 roku zajmowana przez policję, od 10 lat opuszczona niszczała. W tym budynku także urodził się i mieszkał Tadeusz Mazowiecki — pierwszy powojenny niekomunistyczny premier Polski.

Po remoncie do kamienicy wprowadzi się do niej Wydział Prawa i Administracji Akademii Mazowieckiej. Jest to jeden z najładniejszych i najokazalszych zabytkowych budynków w Płocku.

