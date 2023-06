Patrole przez całą dobę. Policjanci na stałe w miasteczku robotniczym pod Płockiem Katarzyna Piórkowska 21.06.2023 15:25 Policja na stałe w miasteczku robotniczym. - Bezpieczeństwo mieszkańców sąsiadujących z instalacją Olefiny III, ale także bezpieczeństwo cudzoziemców budujących instalację dla Orlenu jest priorytetem. Robimy wszystko, by było bezpiecznie - powiedział Damian Olewnik, dyrektor projektu. W środę odbyła się prezentacja pomieszczeń przeznaczonych dla funkcjonariuszy.

W miasteczku dla pracowników zagranicznych budowy kompleksu Olefiny III stale obecni będą policjanci (autor: PAP/Szymon Łabiński)

W miasteczku dla zagranicznych pracowników zatrudnionych przy budowie kompleksu Olefiny III w PKN Orlen w Płocku stale obecni będą policjanci dbający o bezpieczeństwo obcokrajowców i okolicznych mieszkańców. W środę odbyła się prezentacja pomieszczeń przeznaczonych dla policjantów, które w miasteczku pracowniczym w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy kompleksu Olefiny III, udostępnił wykonawca tej inwestycji konsorcjum Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas. Odpowiada ono za zatrudnienie pracowników do tego przedsięwzięcia i jest zleceniodawcą budowy miasteczka kontenerowego dla obcokrajowców.

- Wszyscy jesteśmy mocno zaangażowani, by to odpowiednio działało i też to się wiąże bezpośrednio z bezpieczeństwem, zarówno pracowników, jak i mieszkańców dzielących okolicę z naszym koncernem - mówił Damian Olewnik, dyrektor projektu.



W miasteczku, gdzie zamieszka docelowo około 6 tys. zagranicznych robotników, został właśnie otwarty punkt, w którym przez całą dobę będą dyżurowali policjanci.

- W systemie trzyzmianowym będzie pełniło służbę 6 funkcjonariuszy na miejscu, a 4 funkcjonariuszy będzie pełniło służbę patrolową, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom tych okolic, ale też i na terenie tego obiektu, żeby pokazać, że policja też tutaj jest - mówił komendant wojewódzki Waldemar Wołowiec.

Podczas konferencji prasowej komendant mazowieckiej policji podkreślił, że w związku inwestycją realizowaną na terenie zakładu głównego PKN Orlen, we współpracy z koncernem i z Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas, przygotowano plan zapewnienia bezpieczeństwa, a w jego ramach m.in. wzmocniono siły funkcjonariuszy, zwiększając oddział prewencji w Płocku ze 168 do 241 osób.

Prawie 8 ha powierzchni

Dyrektor operacyjny Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas Jakub Zgorzelski przyznał, że już na etapie przygotowań do inwestycji konsorcjum zakładało, że skala przedsięwzięcia będzie wymagała "otwarcia się na światowy segment wykonawczy", w tym budowlany i montażowy.

Wyjaśnił, że mając doświadczenie w realizacji podobnych projektów, Hyundai Engineering i Tecnicas Reunidas mają bazę podwykonawców, którzy sprawdzili się w poprzednich latach, stąd na placu budowy kompleksu Olefiny III można spotkać m.in. pracowników z Azji.

- Zatrudniamy inżynierów, techników, jak i pracowników fizycznych – zaznaczył. Podkreślił, że wszyscy obcokrajowcy są zatrudniani zgodnie z przepisami polskiego prawa.

- Hyundai Engineering i Tecnicas Reunidas zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nich ciąży i z sytuacji geopolitycznej, w jakiej się znajdujemy. Liczba pracowników, którzy odpłynęli z rynku pracy w Polsce zmusiła nas do otworzenia się na rynki zagraniczne – oświadczył Zgorzelski.

Umowę na budowę kompleksu Olefiny III PKN Orlen podpisał ze spółkami Hyundai Engineering i z Tecnicas Reunidas w czerwcu 2021 r. Inwestycja w fazie budowy ma potrwać do początku 2024 r. Uruchomienie produkcyjne instalacji planowane jest na początek 2025 r. Po zakończeniu inwestycji docelowy udział przerobu ropy naftowej na produkty petrochemiczne w Płocku wzrośnie z 14 do 19 proc.

Według Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas w kulminacyjnym momencie inwestycji będzie pracowało między 10 tys. a 13 tys. osób, przy czym – według przewidywań – ok. 7 tys. stanowić będą Polacy, co oznacza, że liczba obcokrajowców wyniesie wtedy ok. 6 tys. osób. Właśnie dla takiej liczby zagranicznych pracowników wybudowano miasteczko kontenerowe sąsiadujące z placem budowy.

Miasteczko powstało w gminie Stara Biała. Zajmuje 7,8 ha. Jest tam 14 budynków mieszkalnych złożonych z 2,5 tys. modułów o łącznej powierzchni 37 tys. mkw. Obiekt wybudowały Modular System i Zurad z Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Obiekt składa się z piętrowych budynków mieszkalnych. Są w nich czteroosobowe pokoje, łazienki, toalety i pomieszczenia socjalne. W jednym z budynków funkcjonowała będzie kantyna z czterema salami na 2 tys. osób, wyposażona w zaplecze kuchenne, a w osobnym pralnia. Jest też autonomiczna hydrofornia i przepompownia ścieków. Wkrótce na terenach przeznaczonych do rekreacji planowana jest budowa boisk do koszykówki i krykieta.

Miasteczko pracownicze zapewni bezpłatne wi-fi. Oprócz policji, będzie zabezpieczone również przez pracowników Orlen Ochrona, spółki zależnej PKN Orlen. Na miejscu stacjonowała będzie karetka pogotowia ratunkowego wraz z zespołem medycznym.

Wcześniej PKN Orlen informował, że do pracy przy budowie instalacji w jego zakładzie w Płocku zatrudniani są i będą pracownicy – według danych wykonawcy inwestycji – m.in. z Korei Płd. i Hiszpanii, a także z Indii, Malezji, Pakistanu, Filipin, Turcji i Turkmenistanu. W marcu koncern wraz z wykonawcami inwestycji zapewnił, że przekaże policji, straży pożarnej, straży miejskiej i pogotowiu ratunkowemu w Płocku 160 translatorów, które ułatwią komunikację z zagranicznymi pracownikami kontraktu – pierwsze z nich już trafiły do służb.

W Płocku jest główny zakład produkcyjny PKN Orlen, największy kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Polsce i jeden z największych tego typu w Europie. Koncern zapowiada, że budowa instalacji produkcyjnych kompleksu Olefiny III umocni Grupę Orlen na pozycji lidera segmentu petrochemicznego w Europie Środkowej.

