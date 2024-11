„Skończy się prosperity”. Zamknięcie Olefin III niedobre dla okolicznych mieszkańców?

Zatrzymanie lub wstrzymanie budowy kompleksu Olefin III w Płocku odczują okoliczni mieszkańcy. – Dla tych, którzy wynajmowali domy czy mieszkania, to będzie uszczerbek na dochodach – wskazuje wójt Starej Białej. 10 grudnia prezes Orlenu ma podjąć decyzję co do przyszłości inwestycji.