Jak wyglądali uczestnicy powstania styczniowego? Wystawa w Muzeum Mazowieckim w Płocku Katarzyna Piórkowska 19.01.2023 22:59 Unikalne zdjęcia uczestników powstania styczniowego w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Wystawa pod tytułem "Powstańcze portrety" powstała z okazji 160. rocznicy insurekcji w 1863 roku. Będzie ją można oglądać od jutra.

Jak wyglądali uczestnicy powstania styczniowego? Wystawa w Muzeum Mazowieckim w Płocku (autor: Muzeum Mazowieckie w Płocku)

- Fotografie powstańców zebrane w trzech oprawionych w skórę albumach na co dzień nie są prezentowane publiczności - mówi Milena Kolibczyńska z muzealnego działu promocji. - Są portrety kobiet, mężczyzn, osób duchownych. Jest to bardzo interesująca wystawa także pod tym względem, że tych zdjęć na co dzień nie można nigdzie podziwiać. Ich oryginały muzeum przechowuje w trzech albumach, które nie są pokazywane publiczności. Te zdjęcia są tak cenne, po prostu nie chcemy, żeby się zniszczyły. Dlatego będą powiększone, każdemu zdjęciu będzie towarzyszył biogram postaci, która jest prezentowana na fotografii - tłumaczy.

Prezentację powstańczych portretów uzupełnia pamiątki z czasu powstania, między innymi karta z pamiętnika anonimowej płocczanki, gryps więźnia Warszawskiej Cytadeli czy kajdany zesłańca na Sybir. Wystawę można oglądać w Muzeum Mazowieckim przy Tumskiej 8 od 20 stycznia.

