W Płocku rusza jeden z najważniejszych konkursów pianistycznych w Polsce [SPRAWDŹ] Izabela Stańczak 03.11.2024 17:41 W poniedziałek rozpocznie się w Płocku jeden z najbardziej prestiżowych konkursów pianistycznych dla uczniów szkół muzycznych z całej Polski. Do udziału w XVII edycji Konkursu Pianistycznego im. Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego zgłosiło się ponad 40 uczestników.

Rusza XVII Konkurs Pianistyczny im. Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego w Płocku (autor: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Szymanowskiego w Płocku/GOV)

XVII edycja Konkursu Pianistycznego im. Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego odbędzie się w dniach 4-8 listopada w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku (PSM).

Do udziału zgłosiło się ponad 40 uczestników w wieku od 9 do 19 lat. Dyrektor płockich szkół muzycznych Michał Zawadzki podkreśla, że na najlepszych młodych pianistów czekają prestiżowe nagrody.

— To jeden z najważniejszych konkursów pianistycznych w Polsce dla uczniów szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. Mamy ponadprzeciętny nagrodę. W historii rozdawaliśmy fortepiany laureatom Grand Prix. W tym roku udało nam się zaprosić fantastycznych jurorów, którzy zasponsorowali na przykład kursy pianistyczne w Japonii, w Niemczech czy w Łańcucie w Polsce — mówi Zawadzki.

Prócz części konkursowej będą także dwa koncerty.

— To są młodzi pianiści od 9 do 19 roku życia. Natomiast chciałbym, żeby ci pianiści zagrali nie tylko dla jurorów, ale przede wszystkim dla naszych słuchaczy, dla Płocka. Konkurs w tym roku ma jeszcze nowatorską formułę, ponieważ będziemy go rozpoczynać koncertem inauguracyjnym, a kończyć koncertem laureatów, więc dwie naprawdę duże gale — informuje Zawadzki.

Najlepsi zaprezentują się w koncercie galowym 4 listopada o godz. 17.00 w auli szkoły muzycznej. Wstęp na koncerty i przesłuchania jest wolny.

