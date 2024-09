Rozpoczynają się IV Płockie Dni Fotografii. Do obejrzenia prawie 300 prac Izabela Stańczak 06.09.2024 14:02 Dziś rozpoczynają się IV Płockie Dni Fotografii — to jedno z najważniejszych wydarzeń fotograficznych w Polsce. Na uczestników czeka 13 wystaw, w tym 10 autorskich znanych polskich twórców fotografii, wystawa młodej fotografii z udziałem fotografów poniżej dwudziestego roku życia oraz wystawy pokonkursowe. — Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok jest coraz większe – mówi prezes Fundacji Fotografia Polska Henryk Malesa.

Ruszają IV Płockie Dni Fotografii (autor: Płocka Galeria Sztuki/FB)

Różne style, techniki i tematyka. Uznani i stawiający pierwsze kroki w fotografii artyści pokażą swoje wystawy w Płocku. Przez dwa tygodnie w 10 miejscach w mieście można będzie podziwiać prace 13 artystek i artystów. Rozpoczynają się IV Płockie Dni Fotografii.

Organizator i prezes Fundacji Fotografia Polska Henryk Malesa podkreśla, że w tym roku nie zabraknie wielkich nazwisk. W Muzeum Mazowieckim można obejrzeć prace Zdzisława Beksińskiego.

— Wielkiego polskiego malarza, ale również wielkiego polskiego fotografa. Również w muzeum będzie Krzysztof Gołuch ze swoim słynnym „Hotelem”. To jest przepiękna fotografia, reportaż z hotelu, który jest obsługiwany przez osoby niepełnosprawne — informuje Malesa.

Są tam także prace debiutującej Zuzanny Rajewskiej, które są artystyczną odpowiedzią do powieści „Czekając na Godota” Samuela Becketta.

Stare techniki fotograficzne można obejrzeć w płockim MDK-u.

— W Młodzieżowym Domu Kultury wisi Radosław Brzozowski. Radek tam pokazuje stare techniki fotograficzne, takie, jakie były używane na początku naszego wieku. Opanował tę sztukę jeden z najwybitniejszych polskich specjalistów od fotografii starej — mówi Malesa.

Duże zainteresowanie wydarzeniem

Jak podkreśla Malesa, wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem.

— Około 3 tysięcy ludzi odwiedziło wystawy w Płocku. Bezpośrednio informacja dotarła do około 6 do 10 tysięcy ludzi. Myślę, że to jest dość duże zainteresowanie. Coraz więcej osób docenia fotografię, bywa na wystawach, wpisuje swoje uwagi. To zainteresowanie wzbudzane jest autorami — podkreśla Malesa.

Pozostałe wystawy można oglądać w Płockiej Galerii Sztuki, Książnicy i Mediatece, SKD-u, Domu Darmstadt, Galerii PTF, Liceum Plastycznym i Galerii Brama.

Uroczyste otwarcie IV Płockich Dni Fotografii odbędzie się dziś o 18:00 w Mediatece. Najlepsze prace czołówki polskich artystów można oglądać do 22 września. Polskie Radio RDC jest patronem medialnym wydarzenia.

