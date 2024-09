Narodowe Czytanie 2024. Ogród Książnicy Płockiej stanie się scenerią dla „Kordiana” Katarzyna Piórkowska 07.09.2024 13:16 „Kordian” Juliusza Słowackiego jest dziś czytany w całej Polsce. W Płocku z arcydziełem polskiego romantyzmu zmierzą się uczniowie, społecznicy, przedstawiciele instytucji kultury, służb mundurowych, dziennikarze, samorządowcy, politycy i aktorzy. — „Kordiana” będziemy czytać na poważnie, ale bez przesady. Rozbrzmiewać będą znane frazy — mówi Renata Kraszewska z Książnicy Płockiej. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 w ogrodzie Książnicy Płockiej.

Narodowe Czytanie (autor: RDC)

Ogród Książnicy Płockiej będzie scenerią dla „Kordiana”, czyli lektury Narodowego Czytania. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14.

Z tekstem Juliusza Słowackiego zmierzą się uczniowie, społecznicy, przedstawiciele instytucji kultury, służb mundurowych, dziennikarze, samorządowcy, politycy i aktorzy.

— „Kordiana” będziemy czytać na poważnie, ale bez przesady. Rozbrzmiewać będą znane frazy. „Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba. Jak Kolumb na nieznane wpływam oceany”. Tekst jest przygotowany, troszkę pocięty, no bo nie jesteśmy w stanie całości zaprezentować — zapowiada Renata Kraszewska z Książnicy Płockiej.

— W tym roku wesprze nas Teatr Dramatyczny i o godzinie 14 aktorzy przedstawią kilka scen z „Kordiana” w takiej profesjonalnej, aktorskiej interpretacji. To jest pewna zmiana, a potem już będziemy czytać tak tradycyjnie z podziałem na scenki, z podziałem na role, w zaskakujących czasami duetach. Jak zawsze Książnica gwarantuje także kostiumy, można się przebrać — mówi Kraszewska.

Warto mieć ze sobą własny egzemplarz „Kordiana” bądź innej książki Słowackiego, bo będzie można dostać pamiątkową pieczęć.

Narodowe Czytanie

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r. Została zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 r. w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji czytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa, w 2016 roku „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, a w 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W 2019 roku lekturami było osiem najważniejszych polskich nowel, między innymi autorstwa Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej i Bruno Schulza. W 2020 roku, w warunkach obostrzeń epidemicznych, czytano „Balladynę” Juliusza Słowackiego. „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej była lekturą w 2021 roku, a rok później - w Roku Romantyzmu Polskiego – czytano natomiast „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. W 2023 r. czytano „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Juliusz Słowacki (1809-1849) to obok Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego najwybitniejszy twórca polskiego romantyzmu. Opublikowany w 1834 r. w Paryżu „Kordian” odnosi się do powstania listopadowego, przygotowań do zamachu na cara i kwestii narodowowyzwoleńczej.

„Autor ukazał w nim obraz epoki i romantyczną wizję losów pokolenia polskich konspiratorów, punktem wyjścia czyniąc spisek podchorążych, związany z przygotowaniami do zamachu na cara” - przekazano na stronie KPRP.

Główny temat - jak zaznaczono - odnosi się do powstania listopadowego, m.in. poprzez analizę przyczyn i skutków niepowodzenia niepodległościowego zrywu.

