Sędzia VAR w finale MŚ Tomasz Kwiatkowski w RDC: Nie zmieniliśmy żadnej decyzji Przemysław Paczkowski 30.12.2022 13:08 Byłem wycieńczony po meczu – mówił w Magazynie Sportowym RDC sędzia piłkarski Tomasz Kwiatkowski. Arbiter z Warszawy był asystentem Szymona Marciniaka podczas finałowego meczu Mistrzostw Świata w Katarze.

Tomasz Kwiatkowski w RDC o MŚ Katar 2022 (autor: Łączy nas piłka)

Tomasz Kwiatkowski obsługiwał podczas finałowego spotkania na Mistrzostwach Świata w Katarze system VAR, który wspomaga głównego sędziego przy sytuacjach wymagających powtórki wideo.

– Szymon podczas meczu wszedł na niebotyczny poziom – mówił Kwiatkowski w Radiu dla Ciebie. – To nie był prosty mecz. Nie zmieniliśmy żadnej decyzji, bo mieliśmy znakomicie usposobionego sędziego, ale mimo wszystko po meczu byłem zmęczony, wycieńczony, szczęśliwy i dumny z chłopaków, bo to oni wykonali najtrudniejszą robotę po to, żeby mi było łatwiej – powiedział sędzia.

– Z punktu widzenia sędziego VAR to nie był prosty mecz – dodał Kwiatkowski. – W teorii miałem zadanie proste, bo tylko potwierdzałem te decyzje, gdyż były one wzorowe. Najtrudniejsza była symulacja. Pierwsza myśl: karny. Widzę, ze Szymon podejmuje odwrotną decyzję. Na początku nie dowierzam, mówię od razu, żeby poczekał, bo musimy to sprawdzić. Po obejrzeniu dwóch powtórek przekonałem się, że miał stuprocentową rację – opowiadał.

Oprócz Kwiatkowskiego i Marciniaka finał Mistrzostw Świata sędziowali na liniach Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. To pierwsza czwórka sędziów z Polski, która poprowadziła spotkanie tej rangi.

Posłuchaj całej rozmowy: Magazyn Sportowy. Podsumowanie roku 2022 w piłce nożnej

Czytaj też: Ekstraklasa piłkarska. Radomiak pozyskał stopera z Portugalii