Santos nie docenia Wszołka? J. Engel: Powołałbym go z zamkniętymi oczami RDC 02.09.2023 12:19 Reprezentacja Polski w piłce nożnej w poniedziałek rozpocznie przygotowania do kolejnych meczów eliminacji do Euro 2024. Wśród Biało-Czerwonych zabraknie wyróżniającego się piłkarza Legii Warszawa Pawła Wszołka. – Powołałbym go z zamkniętymi oczami – ocenił w „Magazynie Sportowym RDC” były selekcjoner Jerzy Engel.

Powołania na mecze Polski w eliminacjach Euro 2024 (autor: Leszek Szymański/PAP)

Polscy piłkarze trafili do teoretycznie najłatwiejszej grupy eliminacji do Euro 2024, ale po trzech meczach mają tylko trzy punkty i zajmują czwarte miejsce w tabeli. Do kadry na wrześniowe mecze z Wyspami Owczymi i Albanią wrócili doświadczeni Kamil Grosicki i Grzegorz Krychowiak, którzy nie grali jeszcze w reprezentacji Polski pod wodzą Fernando Santosa.

Wśród 25 piłkarzy nie ma jednak wyróżniającego się skrzydłowego Legii Warszawa Pawła Wszołka. Z tym wyborem Fernando Santosa nie zgadza się Jerzy Engel.

– Powołałbym Wszołka od razu i to z zamkniętymi oczami. To, co pokazuje on w Legii, nie tylko w zeszłym sezonie, ale i obecnym, to gra na najwyższym europejskim poziomie. Jego ostatnie podania i dryblingi, gra na boku pomocy, jako wahadłowego czy skrzydłowego zasługują na słowa uznania – powiedział w Radiu dla Ciebie były selekcjoner.

W trakcie konferencji prasowej dotyczącej powołań obecny selekcjoner kadry odniósł się do pytania dziennikarzy o brak powołania dla Wszołka.

– Wszołek to prawy obrońca. Na tej pozycji są u nas powołani Bartosz Bereszyński i Matty Cash. Muszę zmontować drużynę. Dlatego w obecnej sytuacji np. taki piłkarz jak Grosicki może się przydać, jeśli spojrzymy na jego umiejętności – mówił Santos.

Kiedy mecze reprezentacji Polski?

Mecz z Wyspami Owczymi na PGE Narodowym odbędzie się 7 września, a z Albanią w Tiranie trzy dni później.

Początek obu spotkań zaplanowano na godzinę 20:45.

