Robert Lewandowski z kontuzją. Sportowy ekspert RDC: odpowiedzialność musi wziąć drużyna Filip Gąsior 11.06.2024 16:41 To nie koniec świata — uspokaja sportowy ekspert RDC Tomasz Sokołowski po informacji o kontuzji kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszym meczem na Euro 2024. Robert Lewandowski nabawił się urazu w trakcie towarzyskiego spotkania z Turcją na PGE Narodowym, który Biało-Czerwoni wygrali 2:1.

Kontuzjowany Robert Lewandowski podczas towarzyskiego meczu piłkarskiego z Turcją (autor: PAP/Szymon Pulcyn)

Robert Lewandowski doznał urazu mięśnia dwugłowego uda. Kontuzja wyklucza go na pewno z pierwszego meczu grupowego Polaków z Holandią.

Zdaniem eksperta piłkarskiego RDC Tomasza Sokołowskiego, ta sytuacja to problem, który trzeba i można rozwiązać i nie należy skreślać Biało-Czerwonych, którzy wystąpią bez kapitana.

— To jest problem, który trzeba rozwiązać. Nie jest tak, że Lewandowski nam wszystkie mecze sam wygrywał. Inni zawodnicy mogą dać nam to, co pokazali w meczu z Turcją, kiedy nie było Lewego na placu. Urbański, Szymański czy Zieliński mogą dać więcej drużynie, bo wezmą na siebie większą odpowiedzialność — powiedział Sokołowski.

Rekonwalescencja trzech piłkarzy

W najbliższych dniach — poza Robertem Lewandowskim — rekonwalescencję będą też przechodzić Karol Świderski i Paweł Dawidowicz. Oni również nie w pełni sił zakończyli potyczkę z Turcją.

— Obaj zawodnicy po wdrożonym leczeniu powinni wrócić do pełnego treningu w ciągu 3-4 dni — poinformował lekarz kadry Michała Probierza.

Jak wyjaśnił, Dawidowicz doznał naciągnięcia mięśnia czworogłowego uda, a w przypadku Świderskiego, strzelca pierwszej bramki dla biało-czerwonych, badanie wykazało skręcenie stawu skokowego, jednak bez znacznych uszkodzeń. Drugi z piłkarzy kontuzji nabawił się w momencie celebrowania zdobytego gola, gdy skręcił nogę podczas lądowania po wyskoku. Opuścił boisko jeszcze w pierwszej połowie gry. Dawidowicz nie wyszedł na drugą część meczu.

Biało-Czerwoni zainaugurują udział w ME w niedzielę meczem z Holandią w Hamburgu. Później w grupie D zmierzą się jeszcze 21 czerwca z Austrią w Berlinie i cztery dni później z Francją w Dortmundzie.

