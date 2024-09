Piłkarska LN. Dziś mecz Polska - Chorwacja. A. Strejlau: to sprawdzian zmiany pokoleniowej RDC 08.09.2024 10:32 Polscy piłkarze, którzy w czwartek rozpoczęli udział w Lidze Narodów od zwycięstwa nad Szkocją w Glasgow 3:2, zmierzą się w niedzielę w Osijeku z Chorwacją. Początek spotkania o 20:45. Jak mówił w Magazynie Sportowym RDC były selekcjoner Andrzej Strejalu, mecz ten będzie będzie sprawdzianem zmiany pokoleniowej.

Piłkarska LN. Dziś mecz Polska vs. Chorwacja. A. Strejlau: to sprawdzian zmiany pokoleniowej (autor: Łączy Nas Piłka/X)

Piłkarska reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Chorwacją w drugim meczu grupy 1. elity Ligi Narodów. W czwartek Polacy wygrali w Glasgow ze Szkotami 3:2, a Chorwaci ulegli w Lizbonie Portugalczykom 1:2.

Mecz ten skomentował w Polskim Radiu RDC były selekcjoner reprezentacji Polski Andrzej Strejlau.

- Niedzielny mecz z Chorwacją będzie sprawdzianem zmiany pokoleniowej - mówił Strejlau. - Wiadomo, że również i Chorwacja przechodzi zmianę pokoleniową, jeszcze walczy 39-letni Modrić. Natomiast to będzie fajny egzamin zmiany pokoleniowej w polskiej drużynie Michała Probierza i zmiana u pana trenera Dalicia, jeżeli chodzi o Chorwację, gdzie oni grają dobrą piłkę kombinacyjną, szybszą, szybciej operują piłką, więcej grają bez przyjęcia - dodał.

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz przyznał w sobotę, że kilku jego piłkarzy ma problemy zdrowotne i nie wiadomo, czy będą mogli wystąpić w niedzielnym meczu Ligi Narodów z Chorwacją w Osijeku. Niepewny jest udział m.in. kapitana Roberta Lewandowskiego.

"To nie tylko Lewandowski, ale też kilku innych zawodników. Dopiero jutro ustalimy skład, będziemy wiedzieć, którzy zawodnicy są do dyspozycji. Trochę problemów mamy, ale staramy się je rozwiązać wspólnie ze sztabem medycznym" - poinformował Probierz na konferencji prasowej.

W pierwszym meczu biało-czerwoni pokonali na wyjeździe Szkocję 3:2. Selekcjoner przyznał, że nie wszystko wyglądało w tym spotkaniu tak, jak powinno, szczególnie w defensywie.

"Zdajemy sobie sprawę, że musimy pewne elementy poprawić i o tym rozmawialiśmy. Ten zespół jest jednak charakterny. Powiedziałem po meczu z Walią (w barażach o awans do mistrzostw Europy - PAP), że zrobimy wszystko, żeby odzyskał moc. Na Euro mieliśmy bardzo silną grupę. Szkoda, że zabrakło nam pewnej mądrości... Przedwczoraj też był taki moment zawahania, ale był też moment bardzo dobrej gry po stracie bramki. Przez te 25 minut kontrolowaliśmy spotkanie, mieliśmy swoje sytuacje, później trochę nam się to wymknęło spod kontroli" - przyznał Probierz.

Nie ukrywał, że ma pozytywne doświadczenia z chorwackim futbolem, bo gdy był trenerem Arisu Saloniki, pracował m.in. z Eldinem Jakupovicem, Danijelem Cesarecem czy Juricą Vranjesem.

"Tutaj, w Osijeku, pracował Nenad Bjelica, którego wszyscy znamy. Bardzo go cenię jako trenera. Sam grałem też z wieloma Chorwatami. Ten naród jest znany z tego, że potrafi grać w piłkę, ale jutro na pewno się przeciwstawimy i zrobimy wszystko, żeby osiągnąć korzystny wynik" - zapewnił.

Szkoleniowiec Polaków uważa, że niedzielne spotkanie będzie wymagające.

"To mecz dwóch zespołów, które grają ofensywnie. Chorwacja ma bardzo dużo indywidualności, musimy być skoncentrowani. Rywal potrafi wykorzystać moment dekoncentracji, trzeba być na to przygotowanym. Mam nadzieję, że czeka wszystkich ciekawe spotkanie" - podkreślił.

W ekipie Chorwacji, która w czwartek przegrała w Lizbonie z Portugalią 1:2, prawdopodobnie wystąpi doświadczony Luka Modric. Dzień po meczu z Polską kapitan gospodarzy będzie obchodził 39. urodziny. Innym liderem rywali jest pomocnik Manchesteru City Mateo Kovacic.

"O Luce Modricu nie trzeba za dużo mówić, to legenda całej piłki nożnej. Natomiast Kovacic to jest zawodnik, którego często miałem okazję oglądać, bo interesuję się Chelsea Londyn (grał tam w latach 2018-23 – PAP), a teraz oglądam go w Manchesterze City. Jest bardzo dobrym zawodnikiem, szybko ciągnącym akcję do przodu, potrafiącym zrobić różnicę w środku pola. To dwóch zawodników klasy światowej" - ocenił pomocnik Jakub Piotrowski.

