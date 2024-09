Marek Niedzielski zaprasza do „Zabawy Mistrzów”. Muzyczne przedłużenie lata Piotr Gawroński 06.09.2024 18:31 Lato dobiega końca, ale nie muzyczne. Może trwać dłużej dzięki utworom Marka Niedzielskiego, który 3 września zaprezentował światu swój album zatytułowany „Zabawa Mistrzów”. To prawdziwa uczta w klimacie indie-popu, w której na pierwszy plan wysuwają się gitarowe wstawki i bardzo życiowe teksty. — Nie robimy egzotycznej muzyki, to są proste i przyjemne numery — mówił Marek Niedzielski w audycji „Gawrock” na antenie Polskiego Radia RDC.

Marek Niedzielski i Piotr Gawroński w Polskim Radiu RDC (autor: RDC)

Wrocławski muzyk Marek Niedzielski 3 września zaprezentował światu swój album zatytułowany „Zabawa Mistrzów”. O procesie tworzenia i wyjściu poza utarte schematy mówił w audycji „Gawrock” na antenie Polskiego Radia RDC.

Posłuchaj audycji | Gawrock | Marek Niedzielski

Jego muzyka pozbawiona jest niepotrzebnych ozdobników, by w myśl odwzorowania rzeczywistości dostarczać nam jedynie najczystszych emocji, które nie zawsze są idealne.

— Najważniejszy był trzon, harmonia, słowa. A wszystkie produkcyjne „myki” to dodatki. W dzisiejszych czasach tendencja jest przeważnie inna. Nie robimy egzotycznej muzyki, to są proste i przyjemne numery — tłumaczył.

Album wychodzi poza utarte schematy, o czym mówił gość Polskiego Radia RDC.

— To nie są zawody, a my się z nikim nie ścigamy. Robimy swoje, nie dla wyników — mówił Niedzielski.

Tytuł albumu przyszedł do młodego artysty niespodziewanie.

— Przez noc powiedziałem to hasło w jakimś lunatycznym epizodzie. Nie pamiętam, co mi się śniło. Wyłapała to moja żona i uświadomiła, gdy się obudziłem. To akurat koresponduje z czymś, co chciałem przekazać na tej płycie — zaznaczył muzyk.

Niedzielski jest wszechstronnym artystą: gra na gitarze, perkusji, i oczywiście śpiewa.

— Na początku chciałem być gwiazdą rocka. Potem stwierdziłem, że nie jestem tak odważny, więc poszedłem na tył. Ale zawsze była ta myśl, że trzeba śpiewać — zakończył muzyk.

Jeden z singli „Kiedyś musi przejść” na Spotify ma już 130 000 odsłuchań.

Najbliższy koncert Marka Niedzielskiego w Warszawie odbędzie się 3 października w klubie BARdzo Bardzo.

Czytaj też: Musical „Heathers” w Teatrze Syrena i rozmowy z twórcami przedstawienia w RDC