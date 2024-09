Musical „Heathers” w Teatrze Syrena i rozmowy z twórcami przedstawienia w RDC RDC 04.09.2024 07:17 7 i 8 września w Teatrze Syrena odbędzie się premiera musicalu „Heathers”. O jednym z największych przebojów musicalowych w Anglii w ostatnich latach będziemy rozmawiać z twórcami polskiego przedstawienia – zapraszamy na audycję specjalną prosto z Teatru Syrena już w najbliższy piątek.

12 Musical „Heathers” (autor: Joanna Biesiaga/Teatr Syrena)

Teatr Syrena przygotował wyjątkową premierę na nadchodzący sezon – to musical „Heathers”, który od lat święci tryumfy na angielskiej scenie teatralnej.

Od 2018 r. spektakl był wielokrotnie wznawiany na scenie The Other Palace w Londynie, w teatrze należącym do sir Andrew Lloyd Webbera – najważniejszego żyjącego twórcy musicali. Przedstawienie zyskało miano kultowego wśród brytyjskiej młodzieży. Po zdjęciu z afisza w Londynie musical natychmiast wyruszył w równie tryumfalny objazd po teatrach Wielkiej Brytanii.

O czym jest „Heathers”?

Pierwowzorem spektaklu jest film z 1989 r. pod tym samym tytułem (w Polsce znany jako „Śmiertelne zauroczenie”) z Wynoną Ryder i Christianem Slaterem w rolach głównych.

Veronica Sawyer (Ryder) jest 17-latką i właśnie zaczyna klasę maturalną. Nie należy do grona najpopularniejszych uczennic, raczej uznawana jest przez rówieśników za nerdkę. Nie może nawet marzyć, by wejść do grona trzęsących szkołą „królowych”, znanych jako Heathers (bo każda z nich ma na imię Heather).

Veronica jest też narażona na kpiny i prześladowanie ze strony Rama i Kurta, gwiazd szkolnej drużyny futbolowej. Postanawia jednak, że rzuci wyzwanie szkole i ostatni rok nauki spędzi jako jedna z licealnych gwiazd.

Wkupuje się w łaski Heathers, demonstrując im talent do podrabiania pisma – bardzo przydatny w czasach, kiedy zwolnienia z lekcji rodzice wypisywali ręcznie. Heathers przyjmują Veronicę do swojego grona.

W szkole pojawia się tajemniczy nowy uczeń J.D. (Slater) – wielbiciel Baudelaire’a, namiętny czytelnik jego „Kwiatów zła”. Swoim mrocznym urokiem przyciąga Veronicę. Oboje nie wiedzą, że wzajemna fascynacja sprowadzi ich na ścieżkę zbrodni, a maskowanie kolejnych morderstw okaże się takie proste. Czy Veronica ulegnie fascynacji złem, czy też uda jej się wydobyć z kręgu kolejnych przestępstw?

„Glee” na sterydach

Fabuła „Heathers” zdecydowanie odbiega od naiwnych, cukierkowych fabuł typowych musicali czy filmów muzycznych osadzonych w amerykańskich liceach. Jest bardziej pokręcona, to jakby „Glee”, ale na sterydach. Siłę oddziaływania „Heathers” wzmaga dodatkowo ostra, rockowa muzyka, pomagająca uchwycić emocjonalne stany i szaleństwa licealistów.

Wszystko to służy refleksji nad problemami gnębiącymi młodzież: od spraw związanych z cielesnością i zaburzeń typu bulimia, przez stygmatyzację osób odbiegających od przeciętnej, aż po kwestie nastoletniej depresji, prób samobójczych i szkolnej przemocy.

Musicalowa forma pozwala oswoić te trudne tematy, a zaskakujący finał przekłada się na pozytywny, wzmacniający wspólnotowe wartości przekaz.

Dzięki londyńskiej realizacji „Heathers” zyskało rozpoznawalność wśród nie tylko światowych fanów musicalu, ale w ogóle wśród szerokiej młodzieżowej publiczności. Piosenka „Candy Store” z nagrania off-broadwayowskiej wersji zyskał rekordową liczbę odsłon na Spotify – ok. 110 milionów, do których trzeba doliczyć blisko 10 milionów odsłuchań wersji londyńskiej utworu.



Teatr Syrena pokaże „Heathers” jako pierwszy w Polsce. W spektaklu wystąpią młode gwiazdy rodzimego musicalu, m.in. Marta Burdynowicz (zwyciężczyni XII edycji programu „Voice of Poland”) oraz Natalia Kujawa (laureatka Teatralnej Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury w kategorii „Najlepsza wokalistka musicalowa” z 2023 r.). Pozostała część obsady to młodzi aktorzy wyłonieni w ogólnopolskim castingu, do którego zgłosiło się ok. 440 osób.

Rozmowy wokół „Heathers” w Polskim Radiu RDC

W specjalnym wydaniu piątkowej audycji „Mnie się to podoba” prosto z Teatru Syrena Beata Jewiarz porozmawia z twórcami polskiej wersji musicalu.

10:00 | Agnieszka Płoszajska i Michał Cyran (reżyserka i choreograf musicalu)

10:30 | Aleksandra Gotowicka, Joanna Gorzała i Karolina Gwóźdź (tytułowe Heathers – aktorki grające role Heather Chandler, Heather Duke i Heather McNamary)

11:00 | Maciej M. Tomaszewski (aktor grający rolę J.D. – główna rola męska)

11:30 | Natalia Kujawa (aktorka grająca rolę Veronici – główna rola żeńska)

12:00 | Katarzyna Talacha (psycholożka z telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która jest partnerem spektaklu)

12:30 | Jacek Mikołajczyk (dyrektor artystyczny Teatru Syrena)

Źródło: inf. prasowa Autor: RDC /PA