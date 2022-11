Mundial w Katarze. Skład Polski w meczu z Arabią [SPRAWDŹ] RDC 26.11.2022 12:31 Mecz Polska – Arabia Saudyjska to drugie spotkanie mundialowe Biało-Czerwonych na mistrzostwach świata w Katarze. W podstawowym składzie znaleźli się Wojciech Szczęsny, Jakub Kiwior, Kamil Glik, Matty Cash, Bartosz Bereszyński, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Krystian Bielik, Przemysław Frankowski, Arkadiusz Milik i Robert Lewandowski.

– Doskonale wiemy, jaki to mecz, jaka jest ranga, wiemy, o co gramy. Jesteśmy jednak wewnętrznie spokojni, nie ulegamy presji, mamy „czyste głowy”. Temat meczu z Meksykiem już zamknęliśmy. Wiemy, co trzeba zrobić lepiej, co funkcjonowało dobrze. Remis nie przekreśla naszych szans na wyjście z grupy, ale też nie wystarczy, by awansować, więc mamy świadomość, co nas czeka – powiedział selekcjoner Czesław Michniewicz na oficjalnej konferencji prasowej.

Polacy mają jeden punkt i zajmują drugie miejsce w tabeli grupy C. W pierwszej kolejce bezbramkowo zremisowali z Meksykiem.

