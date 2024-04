Hit Ekstraklasy w Warszawie. Legia zagra ze Śląskiem Wrocław. "Legia musi wygrać" Przemysław Paczkowski 21.04.2024 14:21 Dla Legii Warszawa to mecz o wszystko. Wojskowi zmierzą się dziś z wiceliderem tabeli piłkarskiej Ekstraklasy, Śląskiem Wrocław. Stołeczny klub jest niepokonany od 4 kolejek, ale zajmuje dopiero 7. miejsce w tabeli. Śląsk za to jest rewelacją tego sezonu.

Legia zagra dziś ze Śląskim Wrocław w Warszawie (autor: Legia Warszawa/Twitter)

- To Legia musi wygrać, my jedynie możemy - mówił w Magazynie Sportowym RDC prezes Śląska Wrocław, Patryk Załęczny. - Nastroje są bojowe. Presja oczywiście jest po obu stronach, ale myślę, że jednak wyższa po stronie Legii. Oni grają u siebie, muszą gonić. My wskoczyliśmy na to drugie miejsce i możemy zająć to miejsce w Europie, a Legia tak naprawdę musi - podkreślił.

- Legia nie ma nic do stracenia w tym meczu - uważa były piłkarz Legii i Śląska, Łukasz Broź. - Tabela jest tak spłaszczona, że przy wygranym meczu Legii tak naprawdę doskakuje do Śląska na jeden punkt. Nastawienie i mobilizacja w zespole w Warszawie jest na najwyższym poziomie i za wszelką cenę będą chcieli to spotkanie wygrać - dodał.

Początek meczu o 17.30 na stadionie przy Łazienkowskiej 3.

