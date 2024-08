Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej na stadionie Legii RDC 10.08.2024 12:23 To jedyna taka impreza na świecie – w ten weekend na stadionie Legii odbywają się Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej. O tytuł i bezcenne trofeum przy ul. Łazienkowskiej 3 walczy blisko 30 drużyn i ponad 200 zawodników z całego świata.

Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej (autor: Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial/FB)

Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej odbywają się w ten weekend w Warszawie na stadionie Legii.



Były reprezentant Polski, ambasador mistrzostw Dariusz Dziekanowski podkreślał w Polskim Radiu RDC, jak wielkie jest to przedsięwzięcie.

– To na pewno bardzo trudne przedsięwzięcie. Mamy reprezentacje z Japonii czy Senegalu. Dzieci przyjeżdżają z różnych zakątków świata i przeżywają swoją największą imprezę życia – mówił.

Dziekanowski podkreślał, że piłka nożna, dobra zabawa, ale i ciężka praca dają pozytywny cel.

– Bardzo ważne dla nich to, aby miały swój cel, przygotowywały się, miały swoje marzenia. Tak naprawdę na co dzień wokół nich jest taka pustka, nie wiedzą, co z sobą zrobić, a tu przychodzi taki moment, że mają talent do piłki nożnej, lubią grać i poprzez mistrzostwa Polski, poprzez dobre zaprezentowanie się mogą zagrać na mistrzostwach świata – dodał.

Krzysztof Kot, trener i selekcjoner reprezentacji Polski dzieci z domów dziecka podkreślał, że przy zawodach pracował w każdym charakterze. Sam był dzieckiem z domu dziecka, a 11 lat temu został mistrzem świata.

– Takie imprezy na pewno pomagają. Ten sport uczy wiele dobrego, co później przekłada się na dorosłe życie. Te mistrzostwa są wyjątkowe, ponieważ nigdy nie wiemy, na kogo trafimy. I tak samo jest w życiu, że nigdy nie wiadomo, co los przyniesie i jaką ścieżką pójdę. Ważne, żeby dbać o siebie i robić to, co się lubi – podkreślił.

Podczas zawodów jest możliwość obejrzenia Superpucharu Europy UEFA. Wstęp dla kibiców wolny od godz. 13:00.

Atrakcją niedzielnego turnieju będzie również mecz pokazowy byłych reprezentantów Polski w piłce nożnej, którzy zmierzą się na murawie z międzynarodową reprezentacją dzieci z domów dziecka.

Udział w meczu zapowiedzieli m.in. Jerzy Dudek, Tomasz Frankowski, Maciej Żurawski, Marcin Wasilewski, Dariusz Dziekanowski, Tomasz Kłos, Radosław Majewski i Jacek Bednarz.

