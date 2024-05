Jaga mistrzem Polski! Jagiellonia Białystok pokonała Wartę Poznań 3:0 RDC 25.05.2024 19:29 Piłkarze Jagiellonii Białystok pokonali w ostatniej kolejce ekstraklasy Wartę Poznań 3:0 i po raz pierwszy zostali mistrzem Polski. Drużyna gości spadła do 1. ligi, gdyż została wyprzedzona przez Koronę Kielce, która w sobotę wygrała w Poznaniu z Lechem 2:1.

Jagiellonia Białystok mistrzem Polski (autor: Marcin Onufryjuk/PAP)

Po zwycięstwie 3:0 z Wartą Poznań Jagiellonia Białystok została piłkarskim mistrzem Polski.

Dotychczas "Jaga" dwukrotnie była wicemistrzem, w latach 2017 i 2018, a w 2010 roku sięgnęła po Puchar Polski.

Przed ostatnią serią meczów drużyna trenera Adriana Siemieńca miała tyle samo punktów, co drugi Śląsk, ale lepszy bilans bezpośrednich spotkań - 1:2 we Wrocławiu i 3:1 w Białymstoku, co sprawiało, że wygrana z Wartą zapewniała jej historyczny sukces.

Wyjazdowy mecz Śląska z ustępującym mistrzem - Rakowem Częstochowa wciąż trwa, gdyż rozpoczął się z blisko 45-minutowym opóźnieniem ze względu na zalane wodą boisko. Aktualny wynik to 1:1.

Poza ŁKS Łódź i Ruchem Chorzów Ekstraklasę opuści Warta, która zakończyła sezon z dorobkiem 37 punktów. Jeden więcej wywalczyła Korona, która w ostatniej kolejce wygrała w Poznaniu z Lechem 2:1.

Czytaj też: Wielkie spotkanie rodziny olimpijskiej, czyli 25. Piknik Olimpijski w Warszawie