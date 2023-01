UFO - Unikatowy Festiwal Offowy 03.01.2023 10:14 Już 2 i 3 lutego 2023 aula II LO im. Stefana Batorego w Warszawie zamieni się w scenę największego festiwalu młodzieżowego w Polsce - UFO.

Patronaty

Unikatowy Festiwal Offowy to młodzieżowa inicjatywa, która już od 17 lat umożliwia młodym artystom zaprezentowanie się przed ponad 7000 młodych widzów oraz wybicie na współczesnej scenie muzycznej. UFO to jednak nie tylko muzyka, lecz także publiczność, artyści i organizatorzy. Festiwal daje okazję do nawiązywania kontaktów z osobami dzielącymi pasję do muzyki, tańca i szeroko pojętej sztuki. UFO to festiwal organizowany przez młodzież, dla młodzieży z wizją, że każdy może stać się artystą.