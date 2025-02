SYMPHONICA - trasa jubileuszowa 18.02.2025 15:20 SYMPHONICA - pierwszy tego typu projekt w Polsce, prezentujący ostry rock w orkiestrowych aranżacjach w jubileuszowej trasie z okazji 10 rocznicy powstania.

Gdańsk | Lublin | Rzeszów | Bielsko-Biała | Szczecin | Kielce | Łódź | Warszawa | Olsztyn

Warszawa - 5 kwietnia 2025, godz.18:00 - Scena Relax, ul. Złota 8

Najlepszy Rock'owy Show w Polsce! Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Queen, Prince, Rammstein, R.A.T.M., Europe, Nightwish, Faith No More w symfonicznych, niezwykle energetycznych opracowaniach. TRASA JUBILEUSZOWA. 10 LAT PROJEKTU. Porywająca muzyka, gwiazdorska obsada, multimedialne wizualizacje, symfoniczne aranżacje, perfekcyjnie wyreżyserowane światło. Symphonica to dwie godziny prawdziwej, rockowej uczty! Jeśli lubisz rockową muzykę, nie możesz przegapić tego wyjątkowego wydarzenia! Symphonica to największe hity lat 70' 80' i 90', które rozgrzeją salę do czerwoności. Koncert, który od lat zachwyca miłośników gatunku. Niezapomniane widowisko pełne rockowego ducha, któremu zawsze towarzyszą ogromne emocje i niespożyta sceniczna energia. Jeśli chcesz przeżyć szalone, rockowe uniesienia, zapraszamy na jedyny w swoim rodzaju, rockowo-symfoniczny show!

Wystąpią:

Mateusz Ziółko (zwycięzca The Voice Of Poland i Twoja twarz brzmi znajomo)

Damian Ukeje (zwycięzca The Voice Of Poland)

Kamil Franczak (solista Teatru Roma) / Łukasz Drapała (finalista The Voice Of Poland)

Monika Pilarczyk (finalistka The Voice Of Poland)

Sylwia Lorens (głos operowy)

Kamil Skicki (skrzypce solo) oraz orkiestra

chórek i band Filharmonii Futura pod dyrekcją Mikołaja Blajdy

W programie m.in.:

Rammstein - "Amerika", R.A.T.M- "Killing in the name", Metallica - "Enter Sandman", AC/DC - "Highway to Hell", Iron Maiden - "Run To The Hills", Prince - "Purple Rain", Nightwish - "Phantom Of The Opera", Queen - "Radio GaGa", a także polskie rockowe hity.

Podczas trasy w sprzedaży jubileuszowe gadżety (podkoszulki, czapki, plakaty trasowe z autografami).

SYMPHONICA:

STRONA: https://filharmoniafutura.pl/symphonica/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/@symphonica.futura

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100046525250915

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/symphonica_ffutura/

FILHARMONIA FUTURA:

STRONA: www.filharmoniafutura.pl

FB: https://www.facebook.com/filharmoniafutura/