16. Festiwal Bluesowy im. Tadeusza Nalepy „Lep na bluesa” 22.08.2024 13:43 Zapraszamy na 16. edycję Festiwalu Bluesowego im. Tadeusza Nalepy „Lep na bluesa”, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie w dniach 6–8 września.

Festiwal „Lep na bluesa” to jedno z ważniejszych wydarzeń bluesowych na Mazowszu, a jednocześnie kulturalna wizytówka miasta. To w Józefowie przez ponad 20 lat mieszkał i tworzył Tadeusz Nalepa – założyciel legendarnego zespołu Breakout, nazywany również „Ojcem polskiego bluesa”.

W tym roku na naszej scenie zagrają: Band Of Heysek – blues-rockowe trio z Brna, Jemioła & Łęczycki Duo oraz Onus Blues. Ponadto, z projektem upamiętniającym Mirę Kubasińską i Tadeusza Nalepę wystąpi syn legendarnej pary, Piotr Nalepa.

Festiwal tradycyjnie otworzy wernisaż – tym razem w naszych galeriach obejrzymy prace cenionego artysty fotografika Michała Drozda. Nowością na Festiwalu będą natomiast warsztaty. Spotkanie wprowadzające w świat harmonijki i ćwiczenia poprowadzi jeden z najlepszych harmonijkarzy w Polsce – Bartosz Łęczycki.

Jesteśmy przekonani, że festiwalowe wydarzenia spotkają się z dużym zainteresowaniem publiczności.

Serdecznie zapraszamy!

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Józefowa Marek Banaszek, Grażyna Dramowicz-Nalepa, Bogdan Loebl.

Patronat medialny: Radio dla Ciebie, Twój Blues, Pismo Samorządowe „Józefów nad Świdrem”.

Partnerzy: PSB Mrówka Falenica, Wydawnictwo Świdermajer.

Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia.

Miejsce:

koncerty: scena plenerowa MOK – skwer im. św. Jana Pawła II w Józefowie. W razie deszczu koncerty zostaną przeniesione do sali widowiskowej MOK.

wystawa: Galeria RAMA i Galeria WEJSCIE MOK (budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Kard. Wyszyńskiego 1).

warsztaty: Dom Nauki i Sztuki/Willa Frankówka, ul. Kard. Wyszyńskiego 2.

Program:

06.09.2024 (PIĄTEK)

GODZ. 18:00 Otwarcie Festiwalu: „Cały ten groove”/wernisaż wystawy fotografii Michała Drozda

Michał Drozd – fotoreporter i fotograf studyjny. Jego czarno-białe obrazy to sztuka wysmakowana, pełna wieloznaczności i niezwykłych ujęć ludzkiego ciała, ponieważ właśnie człowiek jest częstym tematem prac artysty.

Zdjęcia muzyków bluesowych autorstwa Michała znajdują się na chiblues.com – stronie poświęconej historii legendarnego festiwalu bluesowego w Chicago prowadzonej przez znakomitego fotografa Paula Natkina.

GODZ. 19:00 Band Of Heysek/blues-rockowe trio z Brna (CZ)/koncert

Zespół gra własne, dzikie i surowe utwory w stylistyce „hill country bluesa”. Debiutancka płyta „Shovel & Mattock” z roku 2017 została przyjęta bardzo pozytywnie i otworzyła przed Band Of Heysek drzwi do klubów i festiwali.

Członkowie bandu: Jan Švihálek – gitara, wokal, harmonijka ustna; Lukáš Kytnar – perkusja, wokal w tle; Mojmír Sabolovič – bas, wokal w tle.

07.09.2024 (SOBOTA)

GODZ. 15:00 „Z harmonijką przez świat”/warsztaty z Bartkiem Łęczyckim

Bartosz Łęczycki to jeden z najlepszych i najbardziej wszechstronnych harmonijkarzy w Europie, wielokrotnie uznawany za najlepszego harmonijkarza w Polsce.

Autorski, interaktywny program edukacyjno-muzyczny Bartosza Łęczyckiego skierowany jest przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz licealnym (towarzyszący swoim pociechom dorośli również nie będą się nudzić). Uczestnicy spotkania poznają budowę, historię i sposób grania na harmonijce, wybiorą się w podróż m.in. przez prerię Ameryki, egzotyczne Indie i gorącą Afrykę, poznają też różne gatunki muzyczne oraz ogromne możliwości harmonijki ustnej.

W programie przewidziane są także ćwiczenia oddechowe i rytmiczne. Warsztaty potrwają ok. 1 godz.

GODZ. 18:00 Jemioła & Łęczycki Duo/koncert

Niezwykła muzyczna opowieść o przedwojennej muzyce bluesowej, pełna korzennych dźwięków, ale również przeplatana opowieściami o instrumentach, o życiu muzyków z tamtych lat. Łukasz Jemioła śpiewa i gra na nietypowych gitarach piękne liryczne ballady, ale też ekspresyjne worksongi. Bartek Łęczycki finezyjnie uzupełnia całość swoją niezwykłą grą na harmonijce ustnej, czerpiąc od archaicznych muzyków takich jak Sonny Terry, czy współczesnych jazzowych harmonijkarzy jak Howard Levy.

Łukasz Jemioła – wokalista, songster, specjalizuje się w piosenkach retro oraz nurcie americana, jako gitarzysta swobodnie korzysta z techniki fingerpicking.

GODZ. 19:00 Onus Blues/koncert

Zespół powstał w 2022 r. w Radlinie i jest projektem znanego harmonijkarza Jacka Szuły, jednego z czołowych artystów na śląskiej scenie bluesowej i blues-rockowej. Ich muzyka to połączenie tradycyjnego bluesa z nowoczesnymi brzmieniami, tworząca coś wyjątkowego i energetycznego. Onus Blues został laureatem prestiżowego Rawa Blues Festival 2023.

Skład zespołu: Jacek Szuła – harmonijka; Krzysztof Wyrzykowski – wokal; Nikodem Piekut – perkusja; Roman Szonowski – gitara basowa; Sylwiusz Krakowczyk – gitara.

08.09.2024 (NIEDZIELA)

GODZ. 18:00 „Piotr Nalepa Breakout Tour”/koncert pamięci Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy

Muzyczny projekt Piotra Nalepy, syna Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej, to koncert złożony z najbardziej znanych przebojów pochodzących z pierwszej płyty grupy Breakout „Na drugim brzegu tęczy”. W programie m.in.: „Poszłabym za tobą”, czy „Gdybyś kochał, hej” w wykonaniu Żanety Lubery.

Piotr Nalepa od 2007 r. realizuje „artystyczny testament” rodziców wykonując z zespołem Nie-Bo piosenki Breakout. Mają za sobą ponad dwieście koncertów i wspaniałe spotkania z ludźmi dla których ta muzyka znaczy bardzo wiele… Występowali w wielu miastach Polski, a także w Austrii, Niemczech, Czechach, USA czy Kanadzie. Mają na swoim koncie również koncerty symfoniczne.

Skład zespołu: Piotr Nalepa – gitara; Robert Lubera – gitara śpiew; Żaneta Lubera – śpiew; Wojtek Famielec – gitara basowa; Józef Rusinowski – perkusja.