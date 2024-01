XIX wieczny Dwór Bojarów w Otwocku został zabytkiem Mikołaj Cichocki 31.01.2024 13:36 Do rejestru zabytków nieruchomych został wpisany tzw. Dwór Bojarów położony w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 87 wraz z terenem posesji. Wybudowano go pod koniec XIX wieku. W 2014 roku dużą część budynku strawił pożar.

XIX wieczny Dwór Bojarów w Otwocku został zabytkiem (autor: FB/Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków)

Dwór Bojarów w Otwocku został zabytkiem. To jeden z najstarszych tego typu obiektów w mieście. Budynek znajduje się przy ul. Kraszewskiego 87 i został wzniesiony pod koniec XIX w.

– To jeden z pierwszych ośrodków leczniczych promujących zdrową dietę – mówi rzecznik Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Andrzej Mizera – wzniesione pod koniec XIX wieku. Jego powstanie związane jest z uzdrowiskowym charakterem terenów położonych na południowy wschód od Warszawy. Szczególnie wysoka jest jego wartość historyczna, w którym pierwotnie mieściły się jedne z pierwszych w kraju ośrodków leczniczych promujących zdrową dietę. Wartość naukowa budynku to, jak to zazwyczaj w tym przypadku technologia wykonania, użyte materiały budowlane czy też ich opracowania, a także sam styl architektury willowej, który związany jest z tym rejonem.

W 2014 roku dużą część budynku strawił pożar. Jak podkreśla konserwator nadal czytelna jest bryła budynku i jej kompozycja oraz zastosowane rozwiązania architektoniczne.

