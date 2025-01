Kolejny świdermajer w Otwocku znalazł się w rejestrze zabytków [ZOBACZ] RDC 11.01.2025 16:47 Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków poinformował, że drewniany budynek pensjonatu z l. 20. XX w. przy ul. Świerkowej 16 w Otwocku został wpisany do rejestru zabytków — Jest dziełem zamkniętej epoki oraz jest cennym świadectwem dawnej sztuki ciesielskiej i stanowi przyczynek do badań nad działalnością lokalnych warsztatów stolarsko-snycerskich w regionie” — zaznaczył konserwator.

Świdermajer wpisany do rejestru zabytków (autor: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków)

Drewniany budynek pensjonatu z l. 20. XX w. przy ul. Świerkowej 16 w Otwocku został wpisany do rejestru zabytków — poinformował mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.

Konserwator wyjaśnił, że posesja, na której posadowiony jest oddany do użytku w 1928 r. budynek, mimo umieszczenia w tej samej księdze hipotecznej, zachowała dawną nazwę „Willa Glinianka”. Dodał, że zwyczajowo jednak określa się przedmiotową nieruchomość „Willą Wajnbergów”, co ma swoje źródło w postanowieniu Sądu Powiatowego w Otwocku z 1961 r. dotyczącym nabycia własności do tej nieruchomości przez Skarb Państwa.

„Dawny pensjonat, jako przykład drewnianego budownictwa letniskowego wznoszonego w okresie międzywojennym na terenie Otwocka, jest dziełem zamkniętej epoki oraz jest cennym świadectwem dawnej sztuki ciesielskiej i stanowi przyczynek do badań nad działalnością lokalnych warsztatów stolarsko-snycerskich w regionie” — zaznaczył konserwator.

Pensjonat przy ul. Świerkowej 16 wzniesiony został w l. 20 XX. na narożnej posesji, która wydzielona została z liczącego prawie 5 hektarów majątku o nazwie „Willa Glinianka”, usytuowanego między ul. Świerkową, Kochanowskiego, Reymonta i Żeromskiego.

Podziału ww. nieruchomości dokonano w 1930 r. wydzielając z niej poszczególne działki, oznaczone we wspólnej księdze hipotecznej jako „Willa Wajnbergów”. W 1927 r. działkę o ówczesnym adresie Kochanowskiego 25 Anna Wajnberg sprzedała Hendli-Ryfce Grynbaum (od 1935 r. Kozik) oraz małżeństwu Abramowi-Joskowi i Jochwecie Grynbaum. Około 1936-37 r. część nieruchomości należącą do małżeństwa Grynbaumów kupiła Chana-Raca Kaufman. W 1942 r., na zlecenie Elżbiety Fuśnik, zachodnią werandę rozbudowano i zaadaptowano na cele mieszkalne. Po 1954 r. w budynku znajdowały się lokale komunalne. W 1961 r. nieruchomość przeszła na własność Skarbu Państwa.

Świdermajery to drewniane domy budowane na tzw. linii otwockiej. Przed wojną w wielu z nich były pensjonaty dla osób walczących z chorobami płuc. Budynki te charakteryzują się bogatą ornamentyką wokół okien i werandami, na których odpoczywali kuracjusze.

Styl ten wymyślił włoski rysownik Michał Elwiro Andriolli, który na zakupionej przez siebie posiadłości obejmującej około 200 ha nad Świdrem wybudował oprócz swojej willi jeszcze kilkanaście domów pod wynajem właśnie w tym stylu. Prześmiewczą nazwę tej drewnianej architektury, która się powszechnie przyjęła, wymyślił natomiast Konstanty Ildefons Gałczyński, łącząc ze sobą nazwę rzeki Świder i stylu w sztuce - biedermeier.

