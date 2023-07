Spalone świdermajery w Józefowie. „Trzeba chronić te zabytki”

Potrzebne jest lepsze zabezpieczenie podwarszawskich świdermajerów, szczególnie tych, które należą do prywatnych właścicieli. W ciągu ostatniego tygodnia na terenie Józefowa doszło do spalenia dwóch budynków – przy 3 Maja i Lelewela. – Patrzymy na to z ubolewaniem, bo to element dziedzictwa architektury nadświdrzańskiej – komentuje prezydent sąsiedniego Otwocka Jarosław Margielski.