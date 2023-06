Remont dróg w Otwocku. Miasto podpisało umowy z wykonawcami Adrian Pieczka 25.06.2023 13:06 Prawie 50 ulic w Otwocku zostanie wyremontowanych. Harmonogram budowy przygotowano na podstawie wniosków spływających od mieszkańców. Łączna kwota inwestycji wyniesie 12 milionów złotych.

2 Na drogach w Otwocku pojawi się asfalt (autor: RDC)

Po kilkudziesięciu latach pojawi się asfalt. W Otwocku będzie remont prawie 50 lokalnych ulic.

Miasto podpisało umowy z wykonawcami na łączną kwotę 12 milionów złotych. Harmonogram został przygotowany na postawie wniosków mieszkańców, które od lat napływały do miasta.

Prezydent Otwocka Jarosław Margielski, informuje, że drogi będą powstawać w różnych częściach miasta.

— Mieszkańcy, którzy kilkadziesiąt lat czekają na utwardzenie przed swoim domem drogi, która stanowi dojście do sklepu, do kościoła, do szkoły będą mogli w końcu doczekać się momentu, kiedy w godnych i bezpiecznych warunkach z niej skorzystają — mówi Margielski.

Priorytetowo, jeszcze w tym roku rozpocznie się modernizacja ulicy Kwiatowej i Mazurskiej.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/JD