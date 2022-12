Wyrok w sprawie prezydenta Ostrołęki za tydzień. Łukaszowi Kulikowi grozi utrata mandatu RDC 14.12.2022 14:42 Jeszcze tydzień niepewności dla prezydenta Ostrołęki. 21 grudnia zapadnie wyrok w procesie apelacyjnym Łukasza Kulika. Dzisiaj wysłuchano mów końcowych. Sprawa dotyczy złożenia nieprawdziwego oświadczenia przy organizowaniu przetargów miejskich. Sąd pierwszej instancji skazał prezydenta na 20 tys. zł grzywny.

RDC

Jeżeli sąd podtrzyma zasądzoną karę prezydent pożegna się ze stanowiskiem.

- Czekam na sprawiedliwy wyrok - komentuje prezydent Łukasz Kulik. - Spodziewam się, że sąd podejmie sprawiedliwy wyrok zgodny ze swoim sumieniem - mówi.

- Dobrze, że sąd dał sobie jeszcze tydzień do namysłu - dodaje adwokat prezydenta, Przemysław Kowalski. - Ze względu na wagę sprawy, na szerokość wystąpień i wagę zarzutów, to wydaje się bardzo rozsądne ze strony sądu, że postanowił dać sobie czas, a przepis to umożliwia, żeby zastanowić się i wydać rozstrzygnięcie. Zupełnie inaczej brzmiał akt oskarżenia, a zupełnie za co innego został skazany pan Prezydent - tłumaczy.

- W przypadku uprawomocnienia się skazującego wyroku mandat wygasa z mocy prawa - mówi ekspert z Krajowego Biura Wyborczego, Grzegorz Gąsior. - W przypadku tego rodzaju prawomocnego skazania osoby pełniącej funkcję prezydenta miasta, właściwy sąd przesyła komisarzowi wyborczemu odpis prawomocnego orzeczenia, niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się i przeprowadza się wybory przedterminowe - wyjaśnia.

W przypadku wygaśnięcia mandatu Łukasza Kulika jego funkcję pełnić będzie osoba wyznaczona przez prezesa rady ministrów. Tak będzie do czasu wybrania nowego prezydenta.

