Są wyniki sekcji zwłok 16-latka, który połknął woreczki z mefedronem RDC 07.04.2025 14:47 Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce poinformowała, że są wyniki sekcji zwłok 16-latka, który zmarł w piątek po połknięciu woreczków z mefedronem. Jak informowaliśmy, nastolatek dzień wcześniej wrócił z przepustki do Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Laskowcu. Chłopak miał próbować narkotyki przemycić w żołądku.

Mamy ustalenia po sekcji zwłok 16-latka który połknął woreczki z narkotykami. Wiktor K. - podopieczny ośrodka wychowawczego w Laskowcu - zmarł w piątek. Miał próbować wnieść do ośrodka narkotyki, które połknął.

Biegły ustalił, że miało dojść do zatrucia organizmu.

- W treści żołądka ujawnił 4 torebki strunowe oraz 2 zawiniątka z „pazłotka” z zawartością. Zostały pobrane próbki do badań toksykologicznych i po przeprowadzeniu badań będzie możliwe wskazanie wyjściowej przyczyny zgonu - mówi Elżbieta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Wrócił po przepustce

W czwartek wieczorem nastolatek wrócił po przepustce do ośrodka.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 3 kwietnia wieczorem Wiktor K. po udzielonej mu przepustce wrócił na teren ośrodka i zaczął uskarżać się na ból brzucha. Podczas rozmowy z pracownikami ośrodka przekazał im informację, że połknął 6 niewielkich woreczków z zawartością mefedronu. Podobno w ten sposób chciał je wnieść na teren ośrodka, bo chciał się przypodobać kolegom – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Mefedron miał znaleźć w paczkomacie

16-latek tłumaczył, że mefedron znalazł w paczkomacie.

- Został przetransportowany karetka do szpitala w Ostrołęce, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Niestety nie udało się go uratować i rano w piątek Wiktor K. zmarł. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zgonu doszło w związku z pęknięciem woreczków z zawartością narkotyków, które miał w żołądku – powiedziała prok. Łukasiewicz.

Policjanci przeszukali pomieszczenia zajmowane przez Wiktora i przez jego kolegów, z którymi miał kontakt.

- W toku tego postępowania przeprowadzono przeszukania pomieszczeń zajmowanych zarówno przez pokrzywdzonego, jak i jego kolegów, z którymi utrzymywał kontakt. Zabezpieczono monitoring ośrodka. Zostali przesłuchani w charakterze świadków wychowawcy z ośrodka oraz koledzy. Natomiast w toku tego postępowania należy ustalić, w jaki sposób Wiktor K. wszedł w posiadanie woreczków z mefedronem - wskazała Łukasiewicz.

