Prezeska przytuliska w gm. Lelis usłyszała wyrok. Miała w złych warunkach trzymać 50 psów Alicja Śmiecińska 24.05.2024 17:39 Bez izolacji od podłoża, bez dostępu do światła i do wody. W takich warunkach miały być trzymane psy w przytulisku w gminie Lelis w powiecie ostrołęckim. Jego prezeska usłyszała w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce wyrok - pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

Prezeska przytuliska w gm. Lelis usłyszała wyrok. Miała w dramatycznych warunkach przetrzmywać 50 psów (autor: Policja Mazowsze)

Pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata - taki wyrok usłyszała w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce prezeska przytuliska dla zwierząt w miejscowości Gnaty w gminie Lelis. Sprawa dotyczyła oskarżenia znęcania się nad zwierzętami.

- Zwierzęta przebywały tam od 2019 roku w niewłaściwych warunkach - mówi Hanna Czartoryska ze Stowarzyszenia Podaj Łapkę Ochrona zwierząt z Terenu Powiatu Ostrołęckiego. - Było wiele zgłoszeń, że w tym przytulisku się źle dzieje. Było to przytulisko założone bez jakichkolwiek pozwoleń, bez dostępu do wody bieżącej. Dostawaliśmy takie zgłoszenia, że właścicielka tam przyjeżdżała taksówką i przebywała tam góra 30 minut. Znajdowało się tam około 50 psów. To co można przez 30 minut zrobić przy tylu psach, prawda? - dodaje.



Sąd orzekł również właścicielce przytuliska zakaz posiadania wszelkich zwierząt i zakaz działalności związanej z opieką.

Według Hanny Czartoryskiej, która jednocześnie była oskarżycielem posiłkowym na rozprawie, wyrok jest słuszny.

- Moim zdaniem jest sprawiedliwy, jestem bardzo zadowolona, to jest bardzo dobry, bardzo sprawiedliwy wyrok. Nie będziemy apelować, czekamy na uprawomocnienie wyroku i wtedy dalej działamy w związku z wywiezieniem zwierząt - mówi.





W przytulisku przebywa jeszcze około 20 psów, są pod opieką matki skazanej. Jest ono obserwowane przez wolontariuszy. Stowarzyszenie stara się o przeniesienie zwierząt do schroniska w Kruszewie.

