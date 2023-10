Zarzuty i areszt dla nożownika z Ostrołęki. Miał zaatakować swoich sąsiadów Iwona Rodziewicz-Ornoch 11.10.2023 10:53 Nożownik z Ostrołęki już za kratami. Sąd zgodził się na tymczasowy areszt dla 33-letniego Roberta S. Do ataku doszło w niedzielę po godzinie 15:00 w jednym z bloków przy ulicy Modrzejewskiej. Napastnik miał ugodzić nożem na klatce schodowej dwie osoby - 44-letnią kobietę i 50-letniego mężczyznę.

Areszt dla nożownika z Ostrołęki/zdjęcie ilustracyjne (autor: Mazowiecka Policja)

Mężczyzna, który miał zaatakować nożem dwoje swoich sąsiadów, już w areszcie. Doszło do tego w niedzielę na klatce w bloku przy ulicy Modrzejewskiej w Ostrołęce.

- Po przeprowadzeniu posiedzenia aresztowego, Sąd Rejonowy w Ostrołęce podzielił argumentację prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. To jest najdłuższy okres, jaki można zastosować w toku śledztwa - mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz







Robert S. miał w niedzielę zaatakować nożem swoich sąsiadów w bloku. Według ustaleń śledczych, zszedł na dół, zapukał do drzwi, a gdy otworzyła 44-letnia Anna O., kilkukrotnie dźgnął ją w plecy, w klatkę piersiową czy twarz. Ciężko ranny został także mąż kobiety. Nie wiadomo, co było przyczyną ataku.



- Jeśli ustalimy, że napastnik może być chory psychicznie, powołamy biegłego - dodaje prokurator. - W tej chwili cały czas jesteśmy na etapie gromadzenia materiału dowodowego, w tym również oczywiście danych o podejrzanym Robercie S. Jeśli ustalimy, że korzystał z pomocy psychiatrów, psychologa czy neurologa, z pewnością podejmiemy decyzję o dopuszczeniu dowodu opinii biegłych lekarzy psychiatrów. Ale to zależy od tego, czy będziemy mieli potwierdzenie, że leczył się psychiatrycznie - tłumaczy.





Robert S. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie.

