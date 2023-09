Brutalnie kopnął siedzącego pod sklepem kota. 31-latek spędzi rok w więzieniu Iwona Rodziewicz-Ornoch 22.09.2023 20:47 Sąd Okręgowy w Ostrołęce wydał surowy wyrok w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Chodzi o 31-latka, który brutalnie kopnął kota spokojnie siedzącego przed sklepem w Myszyńcu w powiecie ostrołęckim. Zwierzę doznało poważnych obrażeń ciała, w tym częściowej utraty wzroku.

Rok bezwzględnego więzienia za kopnięcie kota (autor: RDC)

Mężczyzna, który kopnął śpiącego pod sklepem kota w Myszyńcu w powiecie ostrołęckim, spędzi rok w więzieniu. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Ostrołęce.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz informuje, że oskarżonym jest 31-letni Mateusz D.

— Wyglądało to w ten sposób, że mężczyzna, wychodząc ze sklepu, podszedł do siedzącego na ulicy kota i kopnął go z taką siłą, że kot upadł kilka metrów dalej. Zwierzę doznało utraty wzroku w lewym oku, niedowładu tyłu ciała, bolesności brzucha i zwiększonego ciśnienia śródgałkowego — relacjonuje Łukasiewicz.

Zatrzymany mimo ucieczki

Rzeczniczka tłumaczy, że mężczyzna na widok funkcjonariuszy przeskoczył ogrodzenie z drutu kolczastego i bezskutecznie próbował uciekać.

— Natychmiast zostały podjęte działania przez osoby, które tam były. Mimo tego mężczyzna odjechał. Został zatrzymany przez jednostki policji — oznajmia Łukasiewicz.

Mateusz D. został zatrzymany na jednej z posesji powiatu szczycieńskiego.

Dwanaście miesięcy za kopnięcie kota

Mężczyzna spędzi dwanaście miesięcy w więzieniu. Oprócz tego, na 31-latka nałożono dodatkową karę.

— Poza tym sąd orzekł również środek karny w postaci zakazu posiadania wszelkich zwierząt, na okres trzech lat, oraz nawiązkę w kwocie dwóch tysięcy złotych, na rzecz jednego z towarzystw ochrony zwierząt. Ten wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura uznała ten wyrok za słuszny — dodaje Łukasiewicz

Wyrok roku bezwzględnego więzienia jest nieprawomocny.

