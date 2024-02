Intensywne prace nad nabrzeżem Narwi w Ostrołęce. Jak będzie wyglądać teren? [WIZUALIZACJE] Alicja Śmiecińska 15.02.2024 19:28 Nad nadbrzeżem Narwi w Ostrołęce trwają intensywne prace — na ukończeniu są już umocnienia wałów przeciwpowodziowych. Teraz przyszedł czas na budowę udogodnień. — W całym projekcie znajdują się ścieżki rowerowe, miejsca do wypoczynku i rekreacji — mówi prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik. Koszt inwestycji budowy pierwszego etapu to około 4 mln zł.

8 Zagospodarowanie nabrzeża Narwi w Ostrołęce. Jak będzie wyglądać? (autor: Łukasz Kulik - Prezydent Miasta Ostrołęki)

Ma być pełne atrakcji i miejsca do aktywnego wypoczynku — tak ma wyglądać zagospodarowanie nabrzeża Narwi w Ostrołęce.

Na ukończeniu jest budowa umocnień wałów przeciwpowodziowych. Prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik mówi, że to pierwszy etap prac na lewym brzegu rzeki.

— Kończymy pierwszy etap przygotowawczy budowy nabrzeża nad rzeką Narew, do którego należała budowa umocnień przeciwpowodziowych. Rozpoczynamy kolejny etap, czyli budowę faktycznych udogodnień, czy tego terenu zagospodarowania brzegu. W całym projekcie znajdują się ścieżki rowerowe, miejsca do wypoczynku i rekreacji. Myślę, że to będzie taki projekt, który pozwoli ostrołęczanom odpoczywać aktywnie nad tym pięknym terenem w Ostrołęce — informuje Kulik.

Przy ul. Warszawskiej nad Narwią powstanie kompleks boisk do piłki siatkowej.

Koszt inwestycji budowy pierwszego etapu to około 4 mln zł, po jego ukończeniu ogłoszony zostanie kolejny przetarg na realizację kolejnych prac.

Czytaj też: Wyrzucił szczeniaka przez okno. Zarzuty dla 56-latka z Góry Kalwarii

Źródło: RDC Autor: Alicja Śmiecińska/DJ