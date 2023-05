Południowa obwodnica Ostrołęki. Prace mogą ruszyć jesienią Alicja Śmiecińska 30.05.2023 22:17 Są pieniądze na budowę południowej obwodnicy Ostrołęki i nowy most w mieście na Narwi. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg miasto pozyskało na ten cel 60 mln zł. Realnie prace chcielibyśmy rozpocząć jesienią tego roku – mówi prezydent Ostrołęki.

Kiedy południowa obwodnica w Ostrołęce? (autor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie)

Są pieniądze na południową obwodnicę Ostrołęki i nowy most na Narwi. Miast z rządowego programu otrzymało 60 mln zł.

Jak podaje prezydent Łukasz Kulik, obwodnica będzie miała ponad 3,5 km.

– To bardzo ważna dla nas inwestycja. Tak naprawdę budujemy południową obwodnicę miasta, nazywamy ją „małą obwodnicą”, a właściwie kończymy tę budowę, bo to przedłużenie drogi 627. To domknięcie infrastruktury na południowej części, a także budowa kolejnej, czwartej już przeprawy mostowej w Ostrołęce. Mam nadzieję, że wkrótce uda nam się ten projekt rozpocząć – mówi.

Budowa może ruszyć jeszcze w tym roku.

– Jesteśmy na końcowym etapie projektowym. Musimy jeszcze uzyskać pozwolenie na budowę, myślę jednak, że realnie prace chcielibyśmy rozpocząć jesienią tego roku – dodaje prezydent.

Południowa obwodnica Ostrołęki ma być gotowa w czwartym kwartale 2026 roku. Całkowita wartość zadania to 120 mln zł.

