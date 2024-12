Południowa obwodnica Ostrołęki kosztem wycinki 9 tys. drzew? Budowa w przyszłym roku Alicja Śmiecińska 18.12.2024 18:56 W przyszłym roku ma ruszyć budowa południowej obwodnicy Ostrołęki wraz z mostem przez rzekę Narew. Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel 75 milionów złotych. Pod topór ma pójść aż dziewięć tysięcy drzew. — Ostrołęka na tym nie ucierpi, gdyż będziemy sadzić nowe drzewa w innych miejscach — powiedział zastępca prezydenta miasta Stanisław Kubeł.

W przyszłym roku ruszy budowa południowej obwodnicy Ostrołęki (autor: GDDKiA Rzeszów/zdjęcie ilustracyjne)

Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył 75 milionów złotych na południową obwodnicę Ostrołęki i nowy most przez Narew. Pieniądze zostały już zabezpieczone.

Budowa jednej z ważniejszych inwestycji dla Ostrołęki ma ruszyć w przyszłym roku. Prezydent miasta Paweł Niewiadomski podkreślił, że jest to historyczny moment dla miasta.

— Wreszcie mamy szansę dokończyć budowę obwodnicy, która połączy drogi krajowe z Ostrowi Mazowieckiej do Przasnysza. Szersza perspektywa z Sokołowa Podlaskiego do Makowa Mazowieckiego. Więc jest to taki impuls rozwojowy dla Ostrołęki, dla naszego regionu — powiedział Niewiadomski.

Południowa obwodnica Ostrołęki ma biec od ronda Łupaszki na ul. Warszawskiej w stronę Narwi, gdzie ma powstać nowy most.

Drzewa pod topór

Z powodu budowy obwodnicy trzeba będzie wyciąć aż dziewięć tysięcy drzew. Prezydent Ostrołęki poinformował, że są już chętni.

— Dzisiaj otworzyliśmy oferty na wycinki i przygotowanie terenu podbudowy tego fragmentu obwodnicy wraz z przeprawą mostową, więc tak naprawdę decyzja już jest gotowa — przekazał Niewiadomski.

Dlaczego aż dziewięć tysięcy drzew ma pójść pod topór? Zapytaliśmy o to zastępcę prezydenta Stanisława Kubła

— Część przechodzi przez obszar również leśny, stąd taka duża ilość. Ale będą również nasadzenia zastępcze, także planujemy rekompensatę w Dolinie Narwi, czyli zieleń w mieście Ostrołęka na tym nie ucierpi, gdyż będziemy sadzić nowe drzewa w innych miejscach — wyjaśnił Kubeł.

Obwodnica ma być gotowa w pierwszym kwartale 2027 roku.

