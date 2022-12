Nowy most powstanie koło Ostrołęki. To jedna z największych inwestycji w powiecie Alicja Śmiecińska 30.12.2022 17:39 To jedna z największych inwestycji w powiecie ostrołęckim. Na Narwi między Wojciechowicami a Teodorowem powstanie nowy most. Właśnie ogłoszony został przetarg.

Przeterg na nowy most w powiecie ostrołęckim (autor: UM Ostrołęka)

- Zastąpi lokalną przeprawę promową, to też początek dużej obwodnicy Ostrołęki - mówi starosta Stanisław Kubeł. - On będzie biegł od drogi krajowej nr 61, biegnącej z Ostrołęki na Łomżę do Łęgu Przedmiejskiego. To będzie most i prawie 4-kilometrowy odcinek drogi. I ten odcinek jest niezmiernie ważny, ten obiekt mostowy, bo on rozpoczyna nam tak zwaną dużą obwodnicę Ostrołęki - wyjaśnia.



- Most będzie długi na 220 metrów - dodaje starosta. - Będzie pełnił podwójną rolę. Będzie jednocześnie zabezpieczał ruch lokalny, dodatkowo pieszych i rowerzystów, ale umożliwi także wprowadzenie ruchu dla pojazdów, które będą chciały, i osobowych, i ciężarowych, skorzystać z tego mostu, nie przeprawiając się przez środek miasta. Wydaje się, że on w jakimś stopniu, może 20, może 25 procent, odciąży również ruch - tłumaczy.





Wykonawcy oferty mogą składać do 3 lutego, koszt inwestycji to ponad 120 mln zł. Budowa potrwa do 2025 roku.

