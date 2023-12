Miasto postawiło słupki, ale nie udostępniło kluczy. Strażacy ochotnicy: Olano bezpieczeństwo Cyryl Skiba 20.12.2023 12:06 Przy zjeździe na plażę miejską w Nowym Dworze Mazowieckim miasto podstawiło słupki blokujące przejazd, ale nie przekazało kluczy do ich opuszczenia. Z problemem zgłosili się do RDC strażacy ochotnicy, którzy nie mogą przejechać na akcje ratunkowe. — Nikt nas nie poinformował o montażu słupków, nikt nie jest w stanie nam wydać klucza — podkreśla Marek Karpowicz z OSPRWNDM. Po naszej interwencji, władze miasta wystosowały oświadczenie.

4 Strażacy ochotnicy z Nowego Dworu Mazowieckiego nie mają możliwości dojazdu nad rzekę podczas działań ratowniczych (autor: osprwndm.pl)

Olano bezpieczeństwo — skarżą się strażacy ochotnicy z Nowego Dworu Mazowieckiego. Jednostka wyspecjalizowana w ratownictwie wodnym, nie może dojechać na miejską plażę z powodu nowo postawionych słupków od strony ulicy Kościuszki oraz Bohaterów Modlina.

Urząd Miasta nie chce strażakom wydać klucza do kłódki, by można było opuścić słupki. Ochotnicy poskarżyli się naszym dziennikarzom za pośrednictwem formularza „Zgłoś Temat”. Absurdalną sytuację opisał Radiu Dla Ciebie Marek Karpowicz ze Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne Modlin Twierdza.

— Podczas patrolu rzeki Narwi i Wisły zauważyliśmy zamontowane pachołki przy zjeździe na teren plaży miejskiej. Dojazd do miejsca, w którym zostały one zamontowane, to jest jeszcze około 300 metrów. W sytuacji gdyby na przykład ktoś tonął w tej rzece, bardzo utrudniałoby to nam dojazd. Wiadomo, że poradzilibyśmy sobie z tymi pachołkami, bo już w takiej ekstremalnej sytuacji zniszczylibyśmy je, ale znacznie wydłuża to czas naszego dotarcia z pomocą

— powiedział Karpowicz.

„Klucz w każdej chwili może wydać portier w urzędzie”

Jak zaznaczył strażak, jeżeli będą musieli dojechać na wybrzeże z łodzią albo sprzętem ratowniczym, konieczne będzie wyłamanie słupków. — Nikt nas nie poinformował o montażu słupków, nikt nie jest w stanie nam wydać klucza — podkreśla.

— Przecież mamy w naszych samochodach klucze do szlabanów w lasach państwowych, czy też do wind, gdzie można osoby uwięzione natychmiast uwolnić, a tutaj nikt nam nie wydał żadnego klucza, i tak naprawdę chyba olano temat bezpieczeństwa. Rozmawialiśmy w urzędzie miasta, to dostaliśmy informacje, że klucz w każdej chwili może wydać nam portier w urzędzie. To abstrakcyjne, ponieważ nikt nie będzie jeździł po urzędach i szukał czy ktoś nam wyda klucz, czy nie — oznajmił Karpowicz.

Komunikat władz Nowego Dworu Mazowieckiego

Władze Nowego Dworu Mazowieckiego wystosowały komunikat w tej sprawie.

W oświadczeniu czytamy, że słupki to nowość i trwa przekazywanie kluczy do służb zajmujących się bezpieczeństwem.

Źródło: RDC Autor: Cyryl Skiba/JD