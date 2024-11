Ciężarówka z drewnem przewróciła się na drodze wojewódzkiej [UTRUDNIENIA]

Są utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 575 pod Nowym Dworem Mazowieckiem. Ok. godz. 6:00 kierowca ciężarówki stracił panowanie nad kierownicą i doszło do przewrócenia pojazdu z całym ładunkiem – było to drewno. Nikomu nic się nie stało, ale ruch jest zablokowany.