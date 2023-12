Ogromne straty po pożarze domu w gminie Załuski. Czteroosobowa rodzina bez dachu nad głową

W Szczytnie w powiecie płońskim doszło do pożaru domu wielorodzinnego. Dach nad głową straciła czteroosobowa rodzina. Udało się ewakuować wszystkich mieszkańców, lecz straty są duże. Dziś odbędzie się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie pogorzelców. — Podejmiemy dalsze decyzje co do pomocy rzeczowej, materialnej oraz ewentualnej organizacji zbiórki — oznajmia wójt gminy Załuski.