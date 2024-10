Jadąc bez uprawnień, doprowadził do śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty. Jest areszt dla kierowcy Miłosz Kuter 01.10.2024 21:49 Nowodworski sąd zadecydował o trzech miesiącach aresztu dla 44-latka, który bez uprawnień, kierując audi, doprowadził do wypadku śmiertelnego z udziałem 49-letniego motocyklisty – poinformowała Joanna Wielocha z komendy policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Jest areszt dla kierowcy, który jadąc bez uprawnień, potrącił motocyklistę (autor: Policja)

Jest areszt dla 44-latka, który doprowadził do śmiertelnego wypadku w Nowym Dworze Mazowieckim. Mężczyzna bez uprawnień do kierowania, wsiadł za kierownicę i doprowadził do śmierci 49-letniego motocyklisty.

Joanna Wielocha z nowodworskiej komendy policji przekazała, że mężczyźnie grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

— Mężczyzna ten został przez policjantów zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, a następnie po zgromadzeniu przez śledczych materiału dowodowego, 44-latek został doprowadzony do nowodworskiej prokuratury, tam usłyszał zarzuty i na wniosek prokuratora nowodworski sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu tego mężczyzny na okres trzech miesięcy — poinformowała Wielocha.

Do tragicznego wypadku doszło w miniony czwartek przed godziną 19.00 w Nowym Dworze Mazowieckim. 44-letni kierowca audi na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną zderzył się z motocyklistą.

Mimo podjętej na miejscu reanimacji 49-latek zmarł. Okazało się, że mężczyzna siedzący za kierownicą audi nie miał uprawnień do kierowania pojazdami.

