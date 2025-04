Co słychać u Sidneya Polaka? Artysta zdradził plany na antenie Polskiego Radia RDC Cyryl Skiba 11.04.2025 08:08 W życiu muzycznym Sidneya Polaka nie ma nudy. Artysta na antenie Polskiego Radia RDC zdradził swoje plany. Oprócz pisania solowych kompozycji, nagrywa płytę z zespołem T.Love. — To jest takie brzmienie zespołu sprzed lat. Jest na pewno zadziornie, ale i elegancko — dodał.

Sidney Polak (autor: RDC)

Sidney Polak to postać doskonale znana na polskiej scenie muzycznej — jest wokalistą, perkusistą i producentem. Zdobył uznanie jako bębniarz legendarnego zespołu T.Love. Rozwija także solową twórczość. Znany jest dzięki takim utworom jak „Otwieram wino” czy „Chomiczówka”.

Na antenie Polskiego Radia RDC zdradził, że w jego muzycznym życiu nie ma nudy. T.Love nagrywa nową płytę. Cały czas jest też w procesie pisania solowych kompozycji.

— Jesteśmy w przededniu nagrania nowej płyty zespołem T-Love. Dosłownie za dwa, trzy tygodnie wchodzimy do studia, żeby rejestrować perkusję do nowych piosenek. To jest w mojej głowie. Robię wszystkie takie techniczne rzeczy. Zastanawiam się, na jakich instrumentach będę grał, w jaki sposób to nagrać i tak dalej. Ale jednocześnie siedzę w domu i nagrywam wokale na swoją nową płytę — powiedział.

Odpowiadając na pytanie o nowy T.Love, Sidney zapowiedział, że będzie zadziornie.

— Już są napisane teksty, zrobione piosenki. Do składu wrócił Janek Benedykt, który jest odpowiedzialny za pierwsze dwie płyty. To jest takie brzmienie zespołu T-Love sprzed lat, bo wrócił też do składu Perkoz, więc zespół brzmi na pewno zadziornie, ale elegancko — dodał.

Sidney Polak zapytany o charakter nowego, solowego materiału podkreślił, że „klika w sample, robi bity i programuje — będzie popowo”. W rozmowie z Piotrem Majewskim zaznaczył jednak, że nigdzie mu się nie spieszy, zawsze pracował powoli i nie chce zdradzać żadnych planowanych terminów.

— Do zobaczenia na letnich koncertach — podsumował.

Czytaj też: „Nie umrzemy młodo”. Jacko Brango i Krzysztof Zalewski z nową piosenką